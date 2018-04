Το Forbes αποθεώνει την Ελλάδα – Τα 10 «καυτά» μέρη για το Καλοκαίρι

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι συντάκτες του περιοδικού Forbes έφτιαξαν τη δική τους λίστα με τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα με φόντο την καλοκαιρινή σεζόν που ήδη ξεκίνησε.



Το άρθρο με τίτλο «10 Places You Need To Visit In Greece This Summer» κατατάσσει ως πρώτες επιλογές την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ ακολουθούν τα νησιά της χώρας μας, με τη Μήλο, Πάρο, Κρήτη, Κάρπαθο και Κέρκυρα να είναι κατά σειρά οι προτεινόμενοι νησιωτικοί προορισμοί για καλοκαιρινές διακοπές.



Μεταξύ άλλων το Forbes σχολιάζει πως αν και η Ελλάδα παραμένει «δημοσιονομικά ασταθής είναι ένας από τους πολυπόθητους προορισμούς στην Ευρώπη, καθώς συνδυάζει πανέμορφα αξιοθέατα και φθηνές διακοπές συγκριτικά με άλλες μεσογειακές χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία».



Λίμνη Βουλιαγμένης



Η μυστηριώδης λίμνη Βουλιαγμένη είναι μόλις 15 μίλια έξω από την Αθήνα, αλλά ένας ολόκληρος κόσμος.



Το όνομά της προέρχεται από την ελληνική λέξη «βουλιάζω», που σημαίνει «βύθιση» και μάλιστα η μαγευτική λίμνη σχηματίστηκε όταν μια τεράστια υποβρύχια πηγή αφέθηκε ελεύθερη και προκάλεσε την κατάρρευση μιας τεράστιας οροφής σπηλαίων.



Πρόκειται για μια παρθένα λίμνη με θεραπευτικά νερά και με εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον.



Αθήνα



Η γενέτειρα της Δημοκρατίας, η Αθήνα είναι ένας ξεχωριστός κόσμος από μόνη της σημειώνει το Forbes και τονίζει ότι σε μια διήμερη ή τριήμερη επίσκεψη ο τουρίστας αξίζει να δει την Ακρόπολη, την Αρχαία Αγορά, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, να περιπλανηθεί στα πολύχρωμα σοκάκια στην Πλάκα και το Μοναστηράκι αλλά και να απολαύσει την υπέροχη ατμόσφαιρα στο Κολωνάκι.



Θεσσαλονίκη



Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας προτείνεται από το Forbes, το οποίο κάνει λόγο για μια μητρόπολη με τεράστια ιστορική κληρονομιά ενώ σημείωνει ότι υπάρχουν πολλά καλά εστιατόρια και καφετέριες που κάνουν επιτακτική μία στάση στην πόλη.



Μήλος



Μπορεί η Μήλος να είναι κυρίως γνωστή για την «Αφροδίτη της Μήλου» που δεν βρίσκεται καν εκεί, αναφέρει το Forbes αλλά η μοναδική γεωλογία έχει προικίσει το νησί με μια πληθώρα πανέμορφων παραλιών, όπως το Σαρακίνικο με τα σουρεαλιστικά λευκά τοπία και το προτείνει ως εξαιρετική εναλλακτική επιλογή έναντι της Σαντορίνης που βουλιάζει το καλοκαίρι από τον κόσμο.



Πάρος



Αν ο επισκέπτης ψάχνει για υπέροχες παραλίες, καλό φαγητό μπορεί να επιλέξει την κοσμοπολίτικη Πάρο επισημαίνεται στο δημοσίευμα στο οποίο γίνεται αναφορά και στην Αντίπαρο, με τις διάσημες παραλίες και στην οποία έχει σπίτι ο Τομ Χανκς.



Βόρεια Κρήτη



Πρόκειται ήδη για έναν δημοφιλή προορισμό για τους Ευρωπαίους.



Νότια Κρήτη



Η περιοχή έχει απίστευτα τοπία και παραλίες αναφέρει ο συντάκτης και προτείνει στον επισκέπτη να ξεκινήσει από το Ηράκλειο και να επισκεφτεί το Μινωϊκό Παλάτι αλλά και τα Μάταλα.



Κάρπαθος



Ο Αntony Grant συντάκτης του άρθρου παρακινεί τους αναγνώστες του να επιλέξουν την Κάρπαθο για την αυθεντικότητα και τις παραλίες της, έναντι άλλων προορισμών των Δωδεκανήσων.



Κέρκυρα



Η Κέρκυρα, το καταπράσινο νησί συστήνεται τις παραλίες τους και την παλιά του πόλη.



Αττική



Ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο είναι στις hot περιοχές που πρέπει κανείς να επισκεφτεί αλλά και Λιμανάκια και η Βάρκιζα προτείνονται ως εξαιρετικές παραλίες στις οποίες ακόμα και στην καρδιά της αιχμής της καλοκαιρινής περιόδου δεν θα βρει κανείς πολύ τουρισμό.



