ΥΠΕΞ για το αιματοκύλισμα στο Τορόντο: Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στην καναδική κυβέρνηση και τον λαό του

La #Grèce offre ses condoléances les plus sincères aux familles & proches des victimes de l'attentat meurtrier à #Toronto. Nous condamnons fermement cet acte de violence horrible et exprimons notre solidarité envers le gouvernement et le peuple du #Canada @CanadaPE @CanadaGrece https://t.co/hdBaarq3Cq