Χαρίτσης στο συνέδριο του ΣΕΒ: Νέα προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Μέσα στον Μάιο θα προκηρυχθούν δυο νέα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου, ένα για το clustering και τις δικτυώσεις και ένα για τα καινοτομικά προϊόντα και επιχειρήσεις, με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης στη διάρκεια του επενδυτικού συνεδρίου του ΣΕΒ «Σχεδιάζουμε το μέλλον με επενδύσεις»Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας δίνει έμφαση στην έρευνα και την τεχνολογία, με βασικό ζητούμενο την επένδυση των διαθέσιμων πόρων με τρόπο στοχευμένο που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της οικονομίας.Βασικό ζητούμενο δεν είναι απλώς η απορρόφηση των δημόσιων πόρων αλλά η αξιοποίησης τους κι αυτό έχει γίνει στο ΕΣΠΑ, στο νέο αναπτυξιακό νόμο και με το EquiFund, προσέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός.Ακόμη σημείωσε, αναφερόμενος στο θέμα της στόχευσης, ότι βασική πρόκληση για τη βιομηχανία είναι να ανταποκριθεί στο παγκόσμιο ζητούμενο της προστασίας τους περιβάλλοντος- κι αυτό, όπως είπε, δημιουργεί για τις ελληνικές επιχειρήσεις νέο πεδίο δραστηριότητας.Γίνονται όμως και θεσμικές παρεμβάσεις, πέρα από τα χρηματοδοτικά κίνητρα, συνέχισε ο κ. Χαρίτσης και σημείωσε ότι πέρυσι ψηφίστηκε το νέο πλαίσιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων και πλέον υπάρχουν σε μία σειρά από κλάδους περισσότερες από 28.000 επιχειρήσεις που άλλαξαν δραστηριότητα ή αδειοδοτήθηκαν με το νέο σύστημα. Επιπλέον, για τη βιομηχανία έχουν ξεκινήσει μία σειρά παρεμβάσεων που συνεχίζονται για την απλοποίηση της αδειοδότησης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων με βάση και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ενώ πριν λίγους μήνες ψηφίστηκε και η ενιαιοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών, «αλλά οι παρεμβάσεις δεν σταματούν εκεί. Τα ελλείμματα του παρελθόντος είναι πολλά και θα συνεχιστεί η προσπάθεια» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός.Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση να ενταχθούν συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Συγκεκριμένα, προωθούνται δυο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ το «ψηφιακό βήμα» και «ψηφιακό άλμα», με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ το καθένα, για επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία, το πρώτο, και το δεύτερο για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Επιπλέον υπενθύμισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και προγράμματα για την ευρυζωνικότητα της χώρας.Ακόμη, από τους ομιλητές έγινε γνωστό ότι έχει εγκριθεί από το υπουργείο Οικονομίας ένα ακόμη νέο πρόγραμμα για νέες επιχορηγούμενες θέσεις στα τμήματα έρευνας και καινοτομίας των επιχειρήσεων.Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι το χωρικό στοιχείο είναι σημαντικό για την ανάπτυξη των startups κι αυτό επιτυγχάνεται μέσω των συμπράξεων της τοπικής αυτοδιοίκησης του κράτους και των επιχειρήσεων. Στο οικοσύστημα των startups ο κατακερματισμός είναι ένα πρόβλημα το οποίο ήδη εξετάζεται ώστε να υπάρχει επικοινωνία με έναν συγκεκριμένο εκπρόσωπο, σχολίασε ο αναπληρωτής υπουργός αναφερόμενος στο θέμα της καλύτερης επικοινωνίας των φορέων.Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε στην τοποθέτησης του ότι η ελληνική οικονομία, χωρίς επιστροφή, μπαίνει στο δρόμο της ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δίνει σιγουριά στους επιχειρηματίες και προκύπτει από τις επαφές της κυβέρνησης με τους επενδυτές «χωρίς να σημαίνει πως ό,τι γίνεται είναι αρκετό» σημείωσε ο κ. Χαρίτσης και προσέθεσε: «...Όμως μπορούμε να συζητήσουμε πλέον για συγκεκριμένες στοχευμένες παρεμβάσεις για φορολογικά και άλλα κίνητρα, για τις ασφαλιστικές εισφορές και για την αξιοποίηση επιστημόνων που έφυγαν στο εξωτερικό, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό να επιστρέψουν, αλλά να αξιοποιηθούν προς όφελος της ελληνικής επιχειρηματικότητας από το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται. Το γεγονός ότι η χώρα πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, αυξάνει την αξιοπιστία της χώρας και αφήνει το χώρο για στοχευόμενες παρεμβάσεις».Ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε πως «αναμφίβολα χρειαζόμαστε επενδύσεις, αλλά να ξέρουμε τους λόγους για να ξέρουμε πού και πώς θα εστιαστούν οι προσπάθειες ώστε να έρθουν τα περισσότερα κεφάλαια στη χώρα», προσθέτοντας ότι καμία χώρα για να αντιμετωπίσει την κρίση δεν στηρίχθηκε μόνο στις ξένες επενδύσεις, αλλά και στις εγχώριες που δεν αφορούν μόνο τα πολύ μεγάλα μεγέθη αλλά και μικρότερου μεγέθους επενδύσεις.Νεοφυείς επιχειρήσειςΟ Βασίλης Αντωνιάδης, senior manager και managing director The Boston Consulting Group, παρουσιάζοντας τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε με την ομάδα νέων επιχειρηματιών του ΣΕΒ, σημείωσε πως σε όλη την Ευρώπη αναπτύσσονται ολόκληρες περιοχές με βάση την τεχνολογία με τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την πανεπιστημιακή κοινότητα, ή δόθηκαν φορολογικά κίνητρα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις ή κίνητρα για να έρθουν στελέχη με μείωση των φόρων των φυσικών προσώπων.Στην Ελλάδα, όπως είπε, έχουμε 500 startups και αρκετά εκκολαπτήρια, αλλά αυτό που μπορεί να βοηθήσει είναι να ενισχυθεί η διασύνδεσή τους και η συνεργασία τους με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η διασύνδεση με τα πανεπιστήμια αλλά και η ενίσχυση της ανάπτυξης της έρευνας και της τεχνολογίας, φορολογικά κίνητρα. «Η χρηματοδότηση δεν είναι πρόβλημα, αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση, αλλά πρέπει τα χρήματα να πάνε εκεί που πρέπει και να δοθούν» σημείωσε ο ίδιος.Ο αντιπρόεδρος της Ιντρακόμ Συμμετοχών ΑΕ, Κωνσταντίνος Κόκκαλης, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της πανεπιστημιακής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα αλλά και με τις startups μέσα από ένα κατάλληλο οικοσύστημα.Να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα που να φέρνει σε επαφή όλες τις πλευρές των startups από πανεπιστήμια, ανεξάρτητους ερευνητές έως τους νέους επιχειρηματίες θα διευκόλυνε ώστε οι καινούργιες καινοτομικές επιχειρήσεις να απαντούν σε όσα ζητούν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις πρότεινε ο Σπύρος Μαγιάτης, CTO και Co-founder, Workable. Σημείωσε δε τη σημασία των φορολογικών κινήτρων για τα στελέχη των startups.O Γιώργος Χουρδάκης, διευθυντής του Γραφείου του αναπληρωτή υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη, σημείωσε τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος startups και τη σημασία των επενδύσεων για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.O Γιάννης Τσακίρης, Head of Division SE Europe and EU Neighborhood, ανέφερε ότι γίνεται σημαντική δουλειά, ενώ αυτό που έχει προκύψει από σχετική έρευνα είναι ότι στα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια μπορεί να αξιοποιηθούν επενδυτικά κεφάλαια γύρω στα 2 δισ. ευρώ σε ελληνικές εταιρείες μεγάλες ή startups.Ο Σίμονς Σάφερ, διευθύνων σύμβουλος της Startup Portugal, υπογράμμισε ότι η κρίση είναι και μια ευκαιρία για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και για τη διασύνδεση παραδοσιακών κλάδων με τη νέα τεχνολογία.