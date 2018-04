Στο ΦΕΚ η απόφαση για τις νέες ταυτότητες - Η διαδικασία αντικατάστασης και τα δικαιολογητικά

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Κυβερνήσεως η Κοινή υπουργική απόφαση για τις νέες ταυτότητες που σταδιακά θα αντικαταστήσουν τις παλιές.



Σύμφωνα με την απόφαση (άρθρο 13), η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης δελτίων ταυτότητας νέου τύπου, καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας της Διοίκησης.



Μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της προηγούμενης παραγράφου, τα δελτία ταυτότητας εξακολουθούν να εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 3021/19/53 από 14.10.2005 κοινή υπουργικής απόφασης (Β΄ 1440).



1. Το δελτίο ταυτότητας είναι μορφότυπου ID-1, διαστάσεων 85.6 x 54 mm ± 0.75mm, πάχους μέχρι 1 mm, σύμφωνα με τις συστάσεις του ICAO D0C9303 έκδοση 7η και περιλαμβάνει:



• τη Ζώνη Οπτικής Εξέτασης (Visual Inspection Zone - VIZ),



• τη Μηχανικώς Αναγνώσιμη Ζώνη (Machine Readable Zone - MRZ) και



• το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης μη επαφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο έγγραφο 9303 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization - ICAO) για τα μηχανικώς αναγνώσιμα ταξιδιωτικά έγγραφα.



2. Το υπόστρωμα του δελτίου ταυτότητας είναι κατασκευασμένο από συνθετικό πλαστικό, πολυανθρακικό υλικό (polycarbonate-pc).



3. Τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας, αποτυπώνονται επ' αυτού, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Α' του άρθρου 14 της παρούσας και ειδικότερα:



3.1. Ζώνη 1



- Θυρεός Ελληνικής Δημοκρατίας



- Όνομα της Χώρας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / HELLENIC REPUBLIC)



- Τύπος εγγράφου (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / IDENTITY CARD)



- To σήμα του ICAO για την ύπαρξη RFID chip



- Αριθμός ταυτότητας (ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / CARD NUMBER)



3.2. Ζώνη 2



- Επώνυμο / Surname



- Όνομα / Name



- Φύλο / Sex (Άρρεν / Θήλυ - Male / Female)



- Ημερομηνία γέννησης / Date of birth



- Ιθαγένεια / Nationality



3.3. Ζώνη 3



- Ημερομηνία λήξης / Date of expiry



- Αριθμός Πρόσβασης Κάρτας (CAN - Card Access Number)



- Αρχή έκδοσης



3.4. Ζώνη 4



- Υπογραφή κατόχου / Signature of bearer



3.5. Ζώνη 5



- Φωτογραφία κατόχου σε πλαίσιο διαστάσεων 37 x 30 mm



3.6. Ζώνη 6



- Όνομα πατέρα / Father's name



- Όνομα μητέρας / Mother's name



- Τόπος γέννησης / Place of birth



- Ημερομηνία έκδοσης / Date of issue



- Ομάδα αίματος / Blood type (προαιρετικά)



- Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)



3.7. Ζώνη 7





Στη Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης του δελτίου ταυτότητας, αποτυπώνονται δεδομένα με μηχανικά αναγνώσιμους χαρακτήρες OCR-B, σύμφωνα με το έγγραφο 9303 του ICAO.



4. Στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης, αποθηκεύονται φωτογραφία του κατόχου σε ψηφιακή μορφή, τα στοιχεία της Μηχανικώς Αναγνώσιμης Ζώνης του δελτίου (MRZ), τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και επώνυμο πατέρα, επώνυμο μητέρας, ύψος του κατόχου (μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας), ο Δήμος εγγραφής και ο αριθμός δημοτολογίου και ο τόπος έκδοσης του δελτίου.