Λ. Κρέτσος: Η χώρα αλλάζει εικόνα με μεταρρυθμίσεις και αλλαγές

Η χώρα οδεύει πανηγυρικά προς την έξοδο από τα μνημόνια και τις παρεπόμενες συνέπειες τους, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στη συνέντευξή του στο«Τώρα», συμπληρώνει «χρειάζεται ακόμη περισσότερη τόλμη και αποφασιστικότητα να τελειώνουμε με το παλιό, με τα μαγαζάκια και με τις παραδοσιακές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας».Όπως υποστηρίζει ο Λευτέρης Κρέτσος «η εικόνα μιας χώρας αλλάζει μέσω των πραγματικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα και όχι από φθηνά επικοινωνιακά κόλπα τύπου success story».Σχολιάζοντας την προσπάθεια να προσελκύσει η χώρα κινηματογραφικές παραγωγές ξεκαθαρίζει ότι «πρόκειται για μαραθώνιο και όχι για αγώνα δρόμου» και προαναγγέλλει κινήσεις για την παροχή δανείων και χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης της οπτικοακουστικής παραγωγής.Αναφορικά με τις τηλεοπτικές άδειες τονίζει ότι «η ‘ευγενική’ χορηγία στη διαπλοκή λαμβάνει τέλος και θα μπουν έσοδα στα ταμεία του κράτους από τη χρήση του δημόσιου αγαθού του ραδιοφάσματος» ενώ σημειώνει με νόημα ότι εν τέλει οι 4 άδειες έγιναν 5 ή 4+.Η τηλεόραση πέρασε στην ψηφιακή εποχή, είναι η σειρά του ραδιοφώνου, δηλώνει ενώ αναφορικά με το μητρώο διαδικτυακών ΜΜΕ δηλώνει ότι διαθέτει πάνω από 616 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις και συνέβαλε με τον τρόπο του σε πολλές θετικές εξελίξεις, όπως η ενίσχυση της διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ενημερωτικών επιχειρήσεων του διαδικτύου και η ένταξη των δημοσιογράφων του διαδικτύου στις ενώσεις δημοσιογράφων.Η νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΨΗΠΤΕ έθεσε τις βάσεις, έκανε την αρχή, αλλά φυσικά η επιτυχής εφαρμογή του νόμου απαιτεί τη συνέργεια όλων των αρμόδιων κρατικών φορέων. Το προκλητικής φύσεως περιστατικό με το οποίο ήρθαμε αντιμέτωποι κυριολεκτικά την επόμενη μέρα της παρουσίασης του κινήτρου προκάλεσε την αντίδρασή μας, την οποία ακολούθησε η αντίδραση σύσσωμης της κινηματογραφικής κοινότητας - με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η διαδικασία επανεξέτασης των ξεπερασμένων διαδικασιών αδειοδότησης γυρισμάτων στην Ελλάδα. Προφανώς και πρόκειται για μαραθώνιο και όχι για αγώνα δρόμου.Περιμένουμε μέσα Μαϊου την υπουργική απόφαση απλοποίησης των διαδικασιών κινηματογράφησης στους αρχαιολογικούς χώρους από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αναμένουμε επίσης την έκδοση υπουργικής απόφασης από το Υπουργείο Εργασίας, ώστε η πληρωμή των περιστασιακά εργαζομένων να γίνεται με εργόσημο και είμαστε σε επαφή με το ΕΤΕΑΝ και τις Τράπεζες για την παροχή δανείων και χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης της οπτικοακουστικής παραγωγής.Είμαι αρκετά αισιόδοξος ως προς αυτό γιατί ανοίγει και στη χώρα μας μια σημαντική βιομηχανία με υψηλότατους ρυθμούς ανάπτυξης. Ήδη στο νέο πρόγραμμα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», το οποίο γίνεται σε συνεργασία με τις Εμπορικές Τράπεζες ύψους €916 εκατ. έχουν ενταχθεί οι κώδικες δραστηριότητας 59.11 και 59.12 που αφορούν την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων και του 62.01.21 που αφορά τα βίντεο games. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για την παροχή επιδοτούμενου επιτοκίου στο 40% του δανείου τόσο για επενδυτικά σχέδια με ύψος μέχρι €1,5 εκατ. και διάρκεια δανείου από 5-10 έτη, όσο και για δάνεια που στοχεύουν στην κάλυψη παγίων αναγκών και κεφαλαίων κίνησης μέχρι €500 χιλ. με διάρκεια από 1-5 έτη. Το πρόγραμμα αυτό ξεκινάει μετά το καλοκαίρι.Επί του παρόντος εξετάζουμε σε συνεργασία με το ΕΤΕΑΝ και το Υπουργείο Ανάπτυξης και άλλες πρωτοβουλίες για περαιτέρω στήριξη του ελληνικού κινηματογράφου και των ανεξάρτητων δημιουργών, όπως η δημιουργία ειδικών funds και οι γραμμές εγγυοδοσίας, όπου οι παραγωγοί θα μπορούν να αντλούν χρηματοδότηση και στήριξη για κάλυψη δανείων. Τέλος, θα πρέπει να θυμίσω και τα εντυπωσιακά για τις ελληνικές θέσεις αποτελέσματα στη διαδικασία αναθεώρησης της Οδηγίας για τα Οπτικοακουστικά Μέσα, όπου η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο κατά τις διαπραγματεύσεις της Οδηγίας, με κύριο εκπεφρασμένο στόχο της από την αρχή να προφυλάξει την ευρωπαϊκή και εθνική πολιτιστική δημιουργία.Η αναθεωρημένη Οδηγία προβλέπει ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες, όπως το Netflix, θα πρέπει να περιλαμβάνουν 30% τουλάχιστον ευρωπαϊκά έργα στους καταλόγους τους και να τα αναδεικνύουν κατάλληλα, ενώ θα πρέπει και να χρηματοδοτούν τοπικές εθνικές παραγωγές στις χώρες όπου εκπέμπουν. Αυτό σημαίνει ότι οι ψηφιακοί γίγαντες που είχαν μετατρέψει την Ευρώπη για πολλά χρόνια σε καταναλωτή οπτικοακουστικού περιεχομένου υποχρεούνται τώρα όχι μόνο να προβάλλουν ευρωπαϊκό περιεχόμενο αλλά και να χρηματοδοτούν την παραγωγή νέων ευρωπαϊκών έργων, είτε άμεσα με δικές τους παραγωγές, είτε συμβάλλοντας σε ειδικό ταμείο οπτικοακουστικών μέσων.Οι λεγόμενες δημιουργικές πολιστικές βιομηχανίες θα έχουν κεντρική θέση στην μεταμνημονιακή Ελλάδα και το νέο παραγωγικό υπόδειγμα. Το θέμα της στήριξης της οπτικοακουστικής παραγωγής στη χώρα μας αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, επομένως θα συνεχίσουμε τις στοχευμένες παρεμβάσεις με σκοπό την εξασφάλιση της επιτυχημένης υλοποίησής του κινήτρου που πλέον διαθέτουμε. Θα πρέπει όμως να γίνει σαφές και κατανοητό από όλους ότι η βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης δεν είναι μια τυχαία βιομηχανία. Είναι μια παγκόσμια βιομηχανία, η οποία απορροφά νέες τεχνολογίες και συνεχώς επεκτείνεται λόγω των δομικών αλλαγών στον τρόπο θέασης οπτικοακουστικού περιεχομένου (anywhere and anytime experience).Μια τηλεοπτική σειρά ή μια ταινία είναι υπό προϋποθέσεις εξαγώγιμο προϊόν γιατί μπορεί να γίνει αντικείμενο θέασης την ίδια στιγμή από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλες τις χώρες του κόσμου από γραμμικές και επιγραμμικές πλατφόρμες μετάδοσης περιεχομένου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι πέντε εταιρίες με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση παγκοσμίως και οι 20 μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής παγκοσμίως είναι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οπτικοακουστικής παραγωγής. Τα κράτη δαπανούν τρισεκατομμύρια για υποδομές σε δίκτυα επόμενης γενιάς προκειμένου μεταξύ άλλων οι πολίτες να καταναλώνουν ταχύτερα βίντεο και τηλεοπτικά προγράμματα ή να βλέπουν ταινίες.Το μεγαλύτερο μέρος του bandwidth αφορά την κατανάλωση βίντεο και ψυχαγωγίας. Ο κόσμος αγαπάει τον κινηματογράφο και την τηλεόραση και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η βιομηχανία της τηλεόρασης και του κινηματογράφου αναπτύσσεται διαρκώς και η Ελλάδα οφείλει να διεκδικήσει ένα μερίδιο από αυτήν την συνεχώς ανερχόμενη παγκόσμια αγορά εκμεταλευόμενη τον ιστορικό της πλούτο, το φυσικό της κάλλος, τον επαγγελματισμό και τις δεξιότητες των ανθρώπων της και φυσικά τα νέα οικονομικά κίνητρα που προσφέρει στους παραγωγούς και τους δημιουργούς ο νόμος 4487/ 2017.Το cash rebate επιλέχθηκε ως κίνητρο γιατί έχει το πλεονέκτημα ότι είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοχρηματοδοτούμενο, καθώς περιλαμβάνει την επιστροφή στο ελληνικό δημόσιο μέρος των δαπανών από παραγωγές που έχουν αποδεδειγμένα πραγματοποιηθεί και επομένως φορολογηθεί. Έχει ως σκοπό τη στήριξη του οπτικοακουστικού κλάδου στο σύνολό του με επίδραση στην απασχόληση και στην ευρύτερη οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Κι αυτό γιατί η διαδικασία της παραγωγής αφορά, πέρα από τους καλλιτεχνικούς και τεχνικούς συντελεστές, μια πληθώρα επαγγελμάτων και υπηρεσιών, όπως οι χρηματοοικονομικές -νομικές -ασφαλιστικές υπηρεσίες, η διαμονή και διατροφή, η ενοικίαση μεταφορικών μέσων, οι κατασκευές, οι δαπάνες δημοσίων σχέσεων κλπ. Στον κινηματογράφο και την τηλεόραση απασχολούνται εργαζόμενοι από τουλάχιστον 150 διαφορετικές επαγγελματικές κατηγορίες.Όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής το κλειδί για την αλλαγή της εικόνας μας είναι η αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων και η προβολή των μεταρρυθμίσεων και της προόδου της χώρας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με εδραιωμένη δημοκρατία, ασφαλής, μέλος της ΕΕ, με αξιόλογες υποδομές, υψηλής ποιότητας αγροτικά προϊόντα και σημαντική γεωστρατηγική θέση συνδεόμενη με τους τομείς της ναυτιλίας, της ενέργειας και των μεταφορών. Μία χώρα με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, φυσικές ομορφιές και εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες. Με κατοίκους φιλόξενους, με έντονο αίσθημα αλληλεγγύης όπως αποδείχτηκε ακόμη μια φορά με αφορμή την προσφυγική κρίση. Μια χώρα παγκόσμιας ισχύος στους τομείς του τουρισμού και της ναυτιλίας. Αλλά και μία χώρα που τα τελευταία χρόνια παρά τα προβλήματα έχει βελτιώσει τα δημοσιονομικά της μεγέθη και πρωτοπορεί σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, όπως αναγνωρίζουν επίσημα και δημοσίως διάφοροι θεσμοί και οργανισμοί όπως ο ΟOΣΑ. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να αξιοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά στερεότυπα που διαμορφώθηκαν την περίοδο της κρίσης. Σε αυτά τα στοιχεία πρέπει να στηριχτούμε για να οικοδομήσουμε την νέα εικόνα της Ελλάδας. Η εικόνα μιας χώρας αλλάζει μέσω των πραγματικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα και όχι από φθηνά επικοινωνιακά κόλπα τύπου success story.Η κυβέρνηση δίνει μια μάχη για τη δημιουργία ενός μιντιακού συστήματος που θα λειτουργεί με διάφανους και καθαρούς κανόνες. Αλλάξαμε πλήρως το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΜΜΕ. Τελείωσαν τα θαλασσοδάνεια και οι εγκρίσεις των δανείων με αέρα. Η Ελλάδα μπήκε στο χάρτη των χωρών με υπηρεσίες υβριδικής τηλεόρασης και film-friendly νομοθεσίας και λειτουργεί πλέον το ΕΚΟΜΕ. Η ψηφιακή εκπομπή έρχεται και στο ραδιόφωνο. Κατοχυρώσαμε συχνότητες και φέραμε επιπλέον φασματικούς πόρους με τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των μελών του SEDDIF. Το media on line έχει θέσει σημαντικούς κανόνες και όρια στο χάος του διαδικτύου. Αντί για πρακτικές τύπου ΚΕΕΛΠΝΟ έχουμε διαφάνεια στην κρατική διαφήμιση, νέους κανόνες στην αγορά τηλεοπτικής διαφήμισης, τήρηση του 70-30 στην περιφέρεια και πολύ σύντομα κυρώσεις στον δημόσιο φορέα που δεν συμμορφώνεται με αυτό. Θα υπάρξει επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια στη διακίνηση του τύπου με την εσαγωγή του barcode και θα σταματήσει το πάρτυ του «Γιάννης κερνά Γιάννης πίνει».Μαζί με αυτά επιτέλους αδειοδοτούνται οι τηλεοπτικοί σταθμοί παρά τη λυσσαλέα επίθεση που δεχόμαστε από όλους εκείνους που τόσα χρόνια βολεύονταν και συντηρούσαν ένα φαύλο καθεστώς. Η «ευγενική» χορηγία στη διαπλοκή λαμβάνει τέλος και θα μπουν έσοδα στα ταμεία του κράτους από τη χρήση του δημόσιου αγάθου του ραδιοφάσματος. Αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους είμαστε η μόνη κυβέρνηση που τόλμησε όσο καμία άλλη στο πεδίο αυτό. Ήταν τόσα τα ψέματα που ακούστηκαν, εντελώς ανερυθρίαστα και χωρίς καμία αιδώ που έπρεπε να είσαι καλός γνώστης ειδικών θεμάτων για να μην παρασυρθείς. Σήμερα και εκεί που φτάσαμε νομίζω όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Τελικά οι 4 άδειες έγιναν 5 ή 4+. Το δίδαγμα που αποκόμισα από αυτήν την πραγματικά πολυτάραχη διαδικασία και την εμπλοκή μου στο πεδίο ρύθμισης των Media είναι ότι στην πολιτική χρειάζεται μεταξύ άλλων αποφασιστικότητα, επιμονή αλλά και υπομονή.H ψηφιακής τεχνολογίας εκπομπή στο πρότυπο DAB+ είναι μια σαφώς ανώτερη εκπομπή των FM, επιτρέποντας τη μετάδοση πεντακάθαρου ήχου χωρίς παρεμβολές και εξασφαλίζοντας τη συνολική ανανάθμιση της εμπειρίας ακρόασης μέσω της ένταξης πολυμεσικών εφαρμογών. Με τον τρόπο αυτό θα αναδυθεί μια νέα και πολλά υποσχόμενη αγορά στο χώρο της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας και θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, μετά τη μετάβαση, το ζήτημα των παρεμβολών στα δίκτυα αεροναυτιλίας θα αποτελεί πλέον παρελθόν. Η τηλεόραση πέρασε στην ψηφιακή εποχή, είναι η σειρά του ραδιοφώνου, ενός μέσου που είναι και πιο αγαπητό αλλά και που εμπιστεύεται περισσότερο ο πολίτης, σύμφωνα με όλες τις σχετικές έρευνες.Το Μητρώο αυτή τη στιγμή διαθέτει πάνω από 616 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις και συνέβαλε με τον τρόπο του σε πολλές θετικές κατα τη γνώμη μου εξελίξεις, όπως η ενίσχυση της διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ενημερωτικών επιχειρήσεων του διαδικτύου, η ένταξη των δημοσιογράφων του διαδικτύου στις ενώσεις δημοσιογράφων, η αύξηση της διαφήμισης σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, όπου απασχολούνται δημοσιογράφοι και έχουν έδρα την Ελλάδα κτλ. Το Μητρώο είναι ένα εργαλείο αυτορρύθμισης, το οποίο έγινε δεκτό τόσο από την πλευρά των εκδοτών όσο και από την πλευρά των εργαζομένων στα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης.Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του Μητρώου Online Media έχει επίσης συνάψει συμφωνία με τον ΟΣΔΕΛ για την παροχή υπηρεσίας καταγραφής και εντοπισμού περιπτώσεων λογοκλοπής προς τα μέλη του Μητρώου. Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η αντιμετώπιση της ιδιοποίησης μέρους ή συνόλου του έργου άλλων δημιουργών. Η υπηρεσία διατίθεται δωρεάν στα μέλη του Μητρώου. Δεν φιλοδοξεί να θέσει τέλος στο πρόβλημα λογοκλοπής στο διαδίκτυο, αποτελεί όμως μια ενέργεια-πρωτοβουλία απέναντι στο πρόβλημα η οποία στην πράξη χρησιμεύει ως ένα extra εργαλείο στα χέρια των δημιουργών.Ένα δεύτερο συναφές με τα παραπάνω σημείο για το οποίο δώσαμε μάχη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και που φαίνεται να έχει κερδηθεί προς το παρόν, είναι η κατοχύρωση του συγγενικού πνευματικού δικαιώματος των εκδοτών Τύπου, των οποίων το έργο εκμεταλλεύονται οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, χωρίς να αποδίδουν τα αντίστοιχα δικαιώματα.Η διαφορά μας σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης ήταν η ύπαρξη ενός στρεβλού μοντέλου λειτουργίας και η έλλειψη οράματος για τη βιομηχανία των media και της οπτικοακουστικής παραγωγής. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν σαφή έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και αδυνατούσαν να εφαρμόσουν το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο, ακόμη και τους δικούς τους νόμους, για να εξασφαλίσουν την αναγκαία τηλεπικοινωνιακή υποδομή για τη χώρα. Την ίδια στιγμή και οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης υιοθέτησαν ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζονταν σε μη βιώσιμες επιχειρηματικά επιλογές, σε μια υπέρμετρη εξάρτηση στον τραπεζικό δανεισμό και γενικότερα σε επιλογές που δείχνουν ότι χρησιμοποίησαν τα media κυρίως ως μέσο άσκησης πολιτικής επιρροής και προώθησης άλλων επιχειρηματικών συμφερόντων.Σε μεγάλο βαθμό οι εξελίξεις αυτές συνδέονται με αυτό που λέμε στην Ελλάδα διαπλοκή, αλλά νομίζω σημαντικό ρόλο στις λάθος επιλογές είχε και η ανυπαρξία μιας δημόσιας συζήτησης για τα Μέσα και το μέλλον τους μακριά από πολιτικές αντιπαραθέσεις. Δυστυχώς όλοι, είχαν βρει μια βολική θέση ισορροπίας σε αυτό το αποτυχημένο μοντέλο λειτουργίας με αποτέλεσμα να κληθούμε να διαχειριστούμε το 2015 και σε όρους δημοσιονομικής ασφυξίας μια φούσκα έτοιμη να σκάσει ή που είχε ήδη αρχίσει να σκάει.Για την επιτάχυνση της εισόδου στην ψηφιακή εποχή, η χώρα χρειάζεται πρωτίστως ρυθμιστικές παρεμβάσεις με αναπτυξιακό πρόσημο και με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος που χαρακτηρίζει την Ελλάδα σε σύγκριση με πολλές χώρες τις Ευρώπης. Παρεμβάσεις που δεν θα ρυθμίζουν απλώς τα ΜΜΕ και τον οπτικοακουστικό τομέα λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τεχνολογίες αλλά θα λειτουργήσουν ως εφαλτήριο και επιταχυντής για τη βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης της τεχνολογικής καινοτομίας ώστε η χώρα, η κοινωνία και η οικονομία της, να εισέλθουν επιτέλους στην ψηφιακή εποχή.Σήμερα μετά από 3 χρόνια θητείας στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και μετά την εισαγωγή σύγχρονου θεσμικού πλαισίου βλέπω φως στο τούνελ, ορατά και μετρήσιμα σημάδια ανάκαμψης της διαφημιστικής αγοράς και κάποιες ελπιδοφόρες πρωτοβουλίες υγιούς επιχειρηματικότητας, καθώς και την ανάδυση ενός νέου και πιο σύγχρονου επιχειρηματικού μοντέλου που βασίζεται στην ανάγκη ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων. Οι προκλήσεις όμως παραμένουν μεγάλες, τα προβλήματα είναι εδώ και δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού ειδικά στο χώρο των εντύπων μιας και ο Τύπος διεθνώς πλήττεται περισσότερο από τα άλλα Μέσα.Η χώρα οδεύει πανηγυρικά προς την έξοδο από τα μνημόνια και τις παρεπόμενες συνέπειες τους (αποεπένδυση, ανεργία, αστάθεια κτλ.). Η Ελλάδα δεν είναι πλέον η τοξική περίπτωση, όπου όλοι την απέφευγαν ή τη λοιδωρούσαν. Αυτό συνιστά ένα μεγάλο επίτευγμα της κυβέρνησης, το οποίο πρέπει να συνδυαστεί με μια θετική εξέλιξη για τη ρύθμιση του χρέους και την επιτάχυνση των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.Η προσωπική μου άποψη είναι ότι τώρα χρειάζεται ακόμη περισσότερη τόλμη και αποφασιστικότητα να τελειώνουμε με το παλιό, με τα μαγαζάκια και με τις παραδοσιακές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλους τους τομείς από την ενίσχυση της ψηφιοποίησης της οικονομίας και την εισαγωγή της τεχνολογικής καινοτομίας στην παραγωγή. Γίνονται πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις και σωστές πρωτοβουλίες από όλα τα Υπουργεία, αλλά ορισμένες θέλουν βάθος χρόνου και ενδεχομένως περισσότερο προβολή για να φανεί η πραγματική συμβολή τους στην οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών.