LIVE: Αιματοκύλισμα στη Γάζα - 25 νεκροί Παλαιστίνιοι, σχεδόν 1.000 τραυματίες στα εγκαίνια της πρεσβείας των ΗΠΑ στα Ιεροσόλυμα (ΒΙΝΤΕΟ)

Palestinians protest along the Israel-Gaza border over the U.S. embassy move to Jerusalem https://t.co/sKMlL71ipK — Reuters Top News (@Reuters) May 14, 2018

VIDEO: Ivanka Trump and Jared Kushner arrive in Isreal ahead of the opening of the new U.S. embassy in Jerusalem pic.twitter.com/XauOx1zFkv — Wired Sources (@WiredSources) May 13, 2018

Video: U.S. Presidential Delegation for Jerusalem Embassy dedication ceremony arrives at Ben Gurion AIrport, May 13, 2018. pic.twitter.com/4RiFoveTtJ — USEmbassyJerusalem (@usembassyjlm) May 13, 2018

Thousands gather at the Western Wall to celebrate 'Jerusalem Day' ahead of tomorrow's opening ceremony of the US Embassy in Jerusalem pic.twitter.com/0FhJNB8WG1 — Wired Sources (@WiredSources) May 13, 2018

Με νεκρούς Παλαιστίνιους «στρώνεται» ο δρόμος για τα εγκαίνια της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, όπου με αυτό τον τρόπο την αναγνωρίζει ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.Η Λωρίδα της Γάζας «φλέγεται» για ακόμα μια φορά, με 25 άτομα μέχρι τώρα να έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους και 918 να έχουν τραυματιστεί. Οι 448 μάλιστα τραυματίστηκαν απευθείας από την χρήση πραγματικών πυρών του στρατού.Οι διαδηλώσεις εντάθηκαν λόγω της 70ής επετείου της ίδρυσης του Ισραήλ με τα μεγάφωνα σε τεμένη της Γάζας να καλούν τους Παλαιστίνιους να συμμετάσχουν στη «Μεγάλη πορεία της επιστροφής».Μαύρος καπνός από ελαστικά αυτοκινήτων που καίνε οι διαδηλωτές υψώνεται στον ουρανό στα σύνορα.«Σήμερα είναι η μεγάλη ημέρα όταν θα περάσουμε τον φράχτη και θα πούμε στο Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο ότι δεν θα δεχθούμε να είμαστε πάντα υπό κατοχή», δήλωσε δάσκαλος Επιστήμης στη Γάζα.«Πολλοί μπορεί να γίνουν μάρτυρες σήμερα, αλλά ο κόσμος θα ακούσει το μήνυμά μας. Η κατοχή πρέπει να τελειώσει», είπε ο Άλι, ο οποίος δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό του.Ανησυχία προκαλεί σε πολλές πρωτεύουσες παγκοσμίως η σημερινή εξαγγελθείσα μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στο Ισραήλ, από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ. Πρόκειται για εξέλιξη που συμπίπτει με την 70ή επέτειο από τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948.Η μετακίνηση της πρεσβείας, η οποία μέχρι τώρα ήταν εγκατεστημένη στο Τελ Αβίβ, σήμανε μονομερή ρήξη με την πολιτική που ασκούσε η αμερικανική διπλωματία επί δεκαετίες. Ταυτόχρονα αντίκειται προς τη διεθνή συναίνεση, κατά την οποία οι πρεσβείες δεν πρέπει να εγκατασταθούν στην Ιερουσαλήμ πριν υπάρξει διευθέτηση για το τελικό καθεστώς της πόλης κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστίνιων.Αντίθετα, για τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Μπόλτον, η μετακίνηση της πρεσβείας όχι μόνο δεν υπονομεύει την ειρηνευτική διαδικασία, αλλά την «κάνει ευκολότερη». Πρόκειται για «την αναγνώριση της πραγματικότητας», υποστήριξε ο Μπόλτον κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.Για τον Παλαιστίνιο απεσταλμένο στις ΗΠΑ, τον Χουσάμ Ζομλότ, η κυβέρνηση Τραμπ «εγκατέλειψε τον ρόλο του συμφιλιωτή» επιλέγοντας να μεταφέρει την πρεσβεία της στην Ιερουσαλήμ, προχωρώντας σε μια κίνηση που οδηγεί σε «θρησκευτική σύγκρουση μάλλον, παρά σε αξιοπρεπή ειρήνη». Μολαταύτα, ο απεσταλμένος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) είπε πως δεν «αποκηρύσσουμε την πεποίθησή μας ότι η ειρήνη είναι εφικτή».«Δεν αντιδρούν καλά» στην κίνηση αυτή, είπε το Σάββατο ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, ο Ντέιβιντ Φρίντμαν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. Αλλά για τον Φρίντμαν, οι διαθέσεις των Παλαιστίνιων «θα αλλάξουν εν καιρώ», διότι κατ' αυτόν θα αντιληφθούν ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν «να τείνουν το χέρι με ειρηνικό τρόπο» και οι ΗΠΑ «είναι εκεί για να βοηθήσουν τους Παλαιστίνιους».Το Ισραήλ ξεκίνησε χθες τις εορταστικές εκδηλώσεις ενόψει της μεταφοράς της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ, ενώ στη δεξίωση που παρατέθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών με οικοδεσπότη τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, το παρόν έδωσε η κόρη και σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όχι όμως και οι περισσότεροι απεσταλμένοι ξένων κρατών στη χώρα, σε μια ένδειξη ίσως της έλλειψης συναίνεσης παγκοσμίως για την αμερικανική απόφαση.Απευθυνόμενος στους επίσημους προσκεκλημένους του, μεταξύ αυτών ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Στίβεν Μνούτσιν, η κόρη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης προέτρεψε και άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ουάσιγκτον.«Μεταφέρετε τις πρεσβείες σας στην Ιερουσαλήμ διότι είναι το σωστό που πρέπει να κάνετε» τόνισε ο Νετανιάχου. «Μεταφέρετε τις πρεσβείες σας στην Ιερουσαλήμ διότι αυτό θα δώσει ώθηση στην ειρήνη και για αυτό ακριβώς δεν μπορείτε να βασίσετε την ειρήνη σε θεμέλια ψεμάτων».Το Ισραήλ γνωστοποίησε ότι και οι 86 χώρες με διπλωματικές αποστολές στη χώρα προσκλήθηκαν στην εκδήλωση, οι 33 επιβεβαίωσαν ότι θα παραστούν. Μεταξύ αυτών οι εκπρόσωποι από τη Γουατεμάλα και την Παραγουάη, που θα ανοίξουν τις πρεσβείες τους στην Ιερουσαλήμ αργότερα αυτόν τον μήνα. Επιπλέον παρέστησαν εκπρόσωποι από την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Τσεχία, ενώ απουσίαζαν εκπρόσωποι πολλών χωρών της δυτικής Ευρώπης.«Η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού εδώ και 3000 χρόνια, είναι η πρωτεύουσα του Κράτους μας εδώ και 70 χρόνια και θα παραμείνει για πάντα η πρωτεύουσά μας» δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.«Η Ιερουσαλήμ θα παραμείνει η πρωτεύουσα του Ισραήλ όποια κι αν είναι η ειρηνευτική συμφωνία που φαντάζεστε» επέμεινε κατά τη διάρκεια της δεξίωσης.«Με τα εγκαίνια της αμερικανικής πρεσβείας αύριο αναγνωρίζεται η πραγματικότητα έπειτα από μια περίοδο πολύ μακράς αναμονής, είναι επίσης απαραίτητη για την εκπόνηση ενός οδικού χάρτη για την ειρήνη στην περιοχή» υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Τζον Σάλιβαν, που βρίσκεται επίσης στην Ιερουσαλήμ.«Κατά τραγικό τρόπο, η αμερικανική κυβέρνηση επέλεξε να συμμεριστεί τις αξιώσεις περί αποκλειστικότητας του Ισραήλ για μια πόλη που υπήρξε ιερή για όλες τις θρησκείες» ανακοίνωσε από την πλευρά της η αντιπροσωπεία του Οργανισμού για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης στις ΗΠΑ.Η μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας «δίνει ζωή σε μια θρησκευτική διαμάχη αντί της αξιοπρεπούς ειρήνης» τονίζεται.Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί κατέκλυσαν χθες τους δρόμους της Ιερουσαλήμ, σε κλίμα εθνικής υπερηφάνειας, την παραμονή των εγκαινίων, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, της πρεσβείας των ΗΠΑ κι ενώ ξεκινά μια εβδομάδα μαζικών κινητοποιήσεων των Παλαιστινίων, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια νέα έκρηξη της βίας.Κρατώντας τις σημαίες του Ισραήλ, τραγουδώντας και χορεύοντας υπό τους ρυθμούς παραδοσιακών τραγουδιών αλλά και του τραγουδιού "Toy", που κατέκτησε τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision, το πλήθος των συμμετεχόντων έφθασε έως τον Τοίχο των Δακρύων, διασχίζοντας τους δρόμους της Παλιάς Πόλης.Ο 18χρονος Λιόρ, που ήρθε από το νότιο τμήμα της χώρας, εξέφρασε «την υπερηφάνεια του που έχει ένα Κράτος, την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια».Αύριο, οι ΗΠΑ θα εγκαινιάσουν, σε πανηγυρικό κλίμα, την πρεσβεία τους στην Ιερουσαλήμ, ενώ η τελετή αυτή θα συμπέσει με την 70η επέτειο από την ίδρυση του Ισραήλ το 1948. Την Τρίτη, από την άλλη, οι Παλαιστίνιοι θυμούνται τη «Νάκμπα», την «καταστροφή» που αντιπροσωπεύει για εκείνους η δημιουργία του Ισραήλ. Έπειτα από μια εβδομάδα που σημαδεύτηκε από τα διπλωματικά και στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, το Ισραήλ διακατέχεται από φιλοαμερικανική θέρμη, ωστόσο οι Παλαιστίνοι αναμένεται να διαδηλώσουν μαζικά, εγείροντας φόβους για μια νέα ανάφλεξη στη Γάζα.Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα κινητοποιήσει 1000 αστυνομικούς προκειμένου να προφυλάξει την πρεσβεία και τη γύρω περιοχή, όπου δεσπόζουν αφίσες με το σύνθημα «Τραμπ Κάνε το Ισραήλ Σπουδαίο Ξανά» (Trump Make Israel Great Again).Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης έχουν επίσης ενισχυθεί εντός και περιμετρικά των παλαιστινιακών εδαφών. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τον αριθμό των μάχιμων μονάδων του γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας και στην Δυτική Όχθη.Από την 30η Μαρτίου η Γάζα είναι το θέατρο της «πορείας της επιστροφής» στο πλαίσιο της οποίας χιλιάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ. Διεκδικούν την αναγνώριση του δικαιώματός τους να επιστρέψουν στα εδάφη απ’ όπου εκδιώχθηκαν ή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το 1948 και να καταγγείλουν τον αποκλεισμό της Γάζας.Οι ισραηλινές δυνάμεις φοβούνται ότι, από σήμερα και τις επόμενες ημέρες, οι Παλαιστίνιοι θα ενισχύσουν το μέτωπο διαμαρτυρίας.Από τις 30 Μαρτίου, 54 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα.Ένδειξη του τεταμένου κλίματος, εβραίοι που κρατούσαν ισραηλινές σημαίες και φώναζαν «ο λαός του Ισραήλ είναι ζωντανός» συνεπλάκησαν με Παλαιστίνιους φρουρούς στην πλατεία των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ. Τους απομάκρυναν Ισραηλινοί αστυνομικοί.«Δεν πρόκειται για μια πρόκληση, μας ανήκει. Είμαστε οι πραγματικοί ιδιοκτήτες του Όρους του Ναού» δήλωσε ο 42χρονος Νίλι Ναούν.Την 6η Δεκεμβρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε την οργή των Παλαιστινίων ανακοινώνοντας ότι αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και μεταφέρει την αμερικανική πρεσβεία εκεί από το Τελ Αβίβ.Η αμερικανική πρεσβεία, που θα ανοίξει παρουσία σχεδόν 800 καλεσμένων, θα στεγάζεται προσωρινά στον χώρο όπου βρισκόταν το αμερικανικό προξενείο εν αναμονή της κατασκευής της νέας της έδρας.