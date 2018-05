ΗΠΑ: Αντιπαράθεση για τη δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων του δικηγόρου του Τραμπ

Ο δικηγόρος της πρωταγωνίστριας αισθησιακών ταινιών Στόρμι Ντάνιελς δήλωσε ότι δεν παραβίασε κάποιο νόμο την προηγούμενη εβδομάδα με την δημοσιοποίησηγια τις δραστηριότητες του προσωπικού δικηγόρου του προέδρου Τραμπ, μεταδίδει το ABC News.Ο Μάικλ Αβενάτι δήλωσε σε δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης ότι είχε συνταγματικό δικαίωμα (First Amendment) να δημοσιοποιήσει πληροφορίες που είχαν “άμεση σχέση με το δημόσιο συμφέρον.”Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αβενάτι προχώρησε στην δημοσιοποίηση αναφοράς, που περιείχε στοιχεία για τις οικονομικές δοσοληψίες του Μάικλ Κόεν, αλλά και λεπτομέρειες για τις πληρωμές που έλαβε από αρκετές κερδοφόρες εταιρίες (blue-chip) που τον πλήρωσαν προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο νέο πρόεδρο των ΗΠΑ.Οι δικηγόροι του Κόεν από την πλευρά τους υποστήριξαν ότι ο Αβενάτι δεν θα μπορούσε να κατέχει τις πληροφορίες αυτές με νόμιμο τρόπο και ισχυρίστηκαν ότι η συμπεριφορά του ήταν τόσο σκανδαλώδης, που θα μπορούσε να οδηγήσει έναν δικαστή σε μια απόφαση απαγόρευσης της συμμετοχής του Αβενάτι σε επικείμενη εκδίκαση ομοσπονδιακής υπόθεσης από δικαστήριο της Νέας Υόρκης.Η υπόθεση αυτή σχετίζεται με τα αρχεία των φακέλων που κατάσχεσαν οι πράκτορες του FBI όταν εισέβαλαν στην οικία του Κόεν, στο γραφείο, αλλά και σ’ ένα δωμάτιο ξενοδοχείου που χρησιμοποιούσε.Ο Αβενάτι επεδίωξε την εμπλοκή του στην υπόθεση, καθώς οι ομοσπονδιακοί πράκτορες έψαχναν μεταξύ άλλων το αρχείο μιας εμπιστευτικής συμφωνίας που η Ντάνιελς υπέγραψε μόλις μερικές ημέρες πριν από την διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών του 2016.Η Ντάνιελς, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Στέφανι Κλίφορντ, πληρώθηκε το ποσό των 130.000 από τον Κόεν, τον Οκτώβριο του 2016, προκειμένου να μην αποκαλύψει ένα ερωτικό ραντεβού που είχε με τον Τραμπ το 2006.Οι δικηγόροι του Κόεν υποστήριξαν σε επιστολή τους προς τον δικαστή την προηγούμενη εβδομάδα ότι η αναφορά του Αβενάτι ήταν γεμάτη λάθη, ενώ σύμφωνα με την άποψή τους, μερικές από τις μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό σχετίζονται με έναν άλλον Μάικλ Κόεν. Ωστόσο, όπως είπαν, ο Αβενάτι “φαίνεται να έχει στην κατοχή του κάποιες πληροφορίες για τους αληθινούς τραπεζικούς λογαριασμούς του Κόεν.”Οι ίδιοι ζήτησαν από τον δικαστή να αρνηθεί την έκδοση άδειας για την συμμετοχή του σε δίκη ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη, καθώς το γραφείο του είναι στο Νιούπορτ Μπιτς της Καλιφόρνιας.Αντιδρώντας στις κινήσεις αυτές, ο Αβενάτι δήλωσε πως το αίτημα του Κόεν “πρέπει περιληπτικά να απορριφθεί” καθώς ο Κόεν δεν επικαλέστηκε κάποιον ουσιαστικό λόγο που να δικαιολογεί την άρνηση της έγκρισης άδειας για να δικηγορήσει στη Νέα Υόρκη.Ο ίδιος υποστήριξε ότι αρκετές από τις εταιρίες που παρουσιάζονται στην αναφορά υπό τον τίτλο “Σχέδιο Φως του Ήλιου” έχουν επιβεβαιώσει ότι πλήρωσαν τον Κόεν. Οικονομικά έγγραφα τα οποία επεξεργάστηκε το πρακτορείο ειδήσεων (The Associated Press) φαίνεται να υποστηρίζουν την αναφορά του Αβενάτι.Στις εταιρίες αυτές συμπεριλαμβάνεται η AT&T που πλήρωνε μηνιαία στον Κόεν 50.000 δολάρια στο πλαίσιο συμβολαίου διάρκειας ενός έτους. Η φαρμακευτική εταιρία Novartis που πλήρωσε στον Κόεν 1,2 εκατομμύρια δολάρια για υπηρεσίες, αλλά και η κορεατική (Korea Aerospace Industries).“Όπως αποκαλύπτεται, ο κ. Κόεν δεν αμφισβητεί κάποιο από αυτά τα γεγονότα στα έγγραφα που κατέθεσε για έναν απλό λόγο. Δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει,” υποστήριξε ο Αβενάτι.Σύμφωνα με την αναφορά του Αβενάτι, ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Βίκτορ Βέκσελμπεργκ κι ο ξάδερφος του Άντριου Ιντρέιτερ έκαναν οκτώ πληρωμές συνολικού οικονομικού ύψους 500.000 δολαρίων στην εταιρία του Κόεν, μεταξύ του Ιανουαρίου και του Αυγούστου του 2017. Οι πληρωμές αυτές έγιναν από την Columbus Nova, μία αμερικανική εταιρία επενδύσεων, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο Αβενάτι.Ένας δικηγόρος της Columbus Nova δήλωσε ότι η εταιρία προσέλαβε τον Κόεν μετά την ανάληψη των προεδρικών καθηκόντων από τον Τραμπ τον Ιανουάριο του 2017 ως επιχειρηματικό σύμβουλο. Σύμφωνα με τον ίδιο δικηγόρο, η πρόσληψη του Κόεν έγινε “αναφορικά με πιθανές πηγές κεφαλαίου, αλλά και το ενδεχόμενο υλοποίησης επενδύσεων σε ακίνητα, αλλά κι άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες,” υποστηρίζοντας ότι δεν είχε σε τίποτα να κάνει με τον Βέκσελμπεργκ.“Το γεγονός ότι ο κύριος Κόεν μπορεί να βρίσκεται σε απόγνωση από την δημοσιοποίηση αυτών των καταστροφικών αποκαλύψεων οι οποίες επαληθεύονται δεν δικαιολογεί μια άρνηση στο δικαίωμά μου να παρουσιαστώ ενώπιον του δικαστηρίου,” τόνισε ο Αβενάτι.