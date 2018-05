Τουρκική NAVTEX στην «καρδιά» του Αιγαίου

Λίγες ώρες μετά την συνάντηση Αποστολάκη – Ακάρ στις Βρυξέλλες και το αίτημα σε έντονο ύφος του ΑΓΕΕΘΑ να σταματήσει η Τουρκία την παραβατική συμπεριφορά και τις προκλήσεις δε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία απάντησε με NAVTEX με πραγματικά πυρά στο κεντρικό Αιγαίο στις 28-30 Μαΐου και στις 11 Ιουνίου.Η περιοχή που παράνομα δεσμεύεται από το σταθμό της Σμύρνης είναι μεταξύ Σκύρου και Ψαρών.Η τουρκική NAVTEXTURNHOS N/W : 0581/18 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date16-05-2018 16:36)TURNHOS N/W : 0581/18AEGEAN SEAFIRING EXERCISE,ON 28-30 MAY 18 FROM 0500Z TO 1200Z, 31 MAY 18 FROM 0901Z TO 1200Z, 11 JUN 18 FROM 0500Z TO 1200Z, 12 JUN 18 FROM 0901Z TO 1200Z, 13 JUN 18 FROM 0500Z TO 1200Z IN AREA BOUNDED BY;38 45.00 N - 025 21.00 E38 45.00 N - 024 52.00 E38 18.00 N - 024 52.00 E38 18.00 N - 025 21.00 ECAUTION ADVISED.