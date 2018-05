Akropolis Jet Raid 2018: Οδηγίες προς ναυτιλομένους και οι χρήσιμες πληροφορίες για τους θεατές των αγώνων στον Ωρωπό

Απέχουμε μόλις 14 ημέρες! Από κάθε γωνιά της υδρογείου, το Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας, τη Φινλανδία, τη Μαρτινίκα, τη Νότιο Αφρική, το Βέλγιο, τη Συρία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κορσική, οι ομάδες ετομάζουν αποσκευές για τον Ωρωπό.



Το άθλημα του τζετ σκι, στην αγωνιστική του μορφή έχει πολλά μυστικά και άγνωστες λεπτομέρειες που σας αποκαλύπτουμε, για να πάρετε θέση στην Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού και να συμμετέχετε στην ένταση και την αγωνία των αθλητών, για τερματισμό.



Η εμπειρία του να είσαι θεατής σ΄ένα Jet Raid θεωρείται παγκοσμίως, ανεπανάληπτη και συναρπαστική.



Το μοναδικό θέαμα που θα απολαύσουμε τον Ιούνιο στον Ωρωπό, έχει φέτος, μετά από 8 χρόνια διοργάνωσης στην Ελλάδα, πρωτιά με 4 Gran Prix, από τα οποία 3 στον Ωρωπό ενώ στο Βόλο το 2017 είχε γίνει μόνο ένα, στο Λιμάνι του Βόλου. Ας παραθέσουμε λοιπόν κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματά σας, διευκρινίσεις για τον τρόπο βαθμολόγησης καθώς και τα σημεία που μπορείτε να απολαύσετε τις μάχες των 50 κορυφαίων αθλητών παγκοσμίως.



Τι είναι το Akropolis Jet Raid;



Το Akropolis Jet Raid είναι αγώνας off shore ανοιχτής θάλασσας, με κρυφά σημεία GPS (κρυφές διαδρομές, μεταξύ σημείων στο χάρτη) που αποκαλύπτονται την τελευταία στιγμή στους οδηγούς.



Η ιδιαιτερότητα του Acropolis Jet Raid αφορά τη διεξαγωγή του βασικού κορμού των αγώνων σε συνθήκες ανοιχτής θάλασσας, όπου απαιτείται φυσική αντοχή και δεξιοτεχνία από τους αναβάτες και υψηλή ποιότητα σκαφών. Βασικό απαιτούμενο για τη νίκη δεν είναι η ταχύτητα αλλά η αντοχή.



Η φιλοσοφία του αθλήματος αφορά την προσπάθεια και τον τερματισμό καθώς πολλοί από τους αθλητές αδυνατούν να φτάσουν στο τέρμα λόγω σωματικής εξάντλησης ή μηχανικών βλαβών.



Η γοητεία του Jet Raid βρίσκεται στη γνωριμία των αναβατών και των πληρωμάτων με τις φυσικές ομορφιές των τόπων διεξαγωγής των αγώνων.



Πως ξεκίνησε η διοργάνωση παγκοσμίως και στην Ελλάδα;



Η διοργάνωση ξεκίνησε ως παράλληλη διοργάνωση και θεωρείται παγκοσμίως πλέον το Rally Dakar στον θαλάσσιο μηχανοκίνητο αθλητισμό.



Όταν ο Patrick Nassogne ξεκίνησε για πρώτη φορά το Corona Extra Jetraid το 1998, ποτέ δεν φαντάστηκε ότι χρόνια αργότερα, το γεγονός θα αποκτούσε τόση διεθνή φήμη και κύρος.



Το πρώτο Jetraid ξεκίνησε με 11 πιλότους και μια χούφτα εθελοντών.



Ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξάνεται κατά 35% κάθε χρόνο από τότε και η εκδήλωση γίνεται πλέον το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Raid.



Το Jetraid έχει διοργανωθεί σε 8 διαφορετικές χώρες (Σενεγάλη, Μάλι, Μαυριτανία, Γκάμπια, Γουινέα Μπισσάου, Ουρουγουάη, Αργεντινή, Περού, Βραζιλία και Ελλάδα). Φέτος, μετά την Ελλάδα ακολουθεί η Ιταλία και η Ισπανία.



Ο αγώνας εξακολουθεί να απευθύνεται σε όλους όσους αναζητούν μια δυνατή πρόκληση αντοχής, στρατηγικής και δυναμικής στην ανοιχτή θάλασσα.



Στην Ελλάδα ο Πανελλήνιος Όμιλος Τζετ Σπορτ (Hellenic Jet Sports Boating Association) σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Jet Raid, διοργανώνει τον διεθνή αγώνα JET SKI 2018, τύπου ανοιχτής θαλάσσης στο Δήμο Ωρωπού (με έδρα και χώρο φιλοξενίας της διοργάνωσης τον Ωρωπό).



Paddock



Στην Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού, που ορίζεται ως η έδρα της διοργάνωσης, χώρος γραμματείας και αθλητικό χωριό από την Κυριακή 3 έως το Σάββατο 9 Ιουνίου.



Αφετηρία εκκίνησης των αγώνων ορίζεται η περιοχή απέναντι από τον χώρο paddock, στο Φάρο Ωρωπού.



Ποιος αγώνας θεωρείται Gran Prix;



Gran Prix θεωρείται μια σηματοδοτημένη διαδρομή (πίστα στη θάλασσα) με σημαδούρες και ο αγώνας είναι κλειστής διαδρομής, σε αντίθεση με τις αγωνιστικές διαδρομές ανοιχτής θάλασσας. Οι αθλητές βαθμολογούνται βάσει ταχύτητας (χρονομέτρηση) και εκτέλεσης των κρυφών διαδρομών (phantom points).



Πότε θα διεξαχθούν τα Gran Prix Ωρωπού;



• Τρίτη 5 Ιουνίου, 2018 Gran Prix Ωρωπού

Εναρξη 16.30 – 18.00 μμ. σε τρία στάδια στην Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού

• Παρασκευή 8 Ιουνίου, 2018 Gran Prix Ωρωπού

Εναρξη 16.30 – 18.00 μμ. σε τρία στάδια στην Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού

• Σάββατο 9 Ιουνίου 2018, Gran Prix Ωρωπού



Εναρξη 09.00 πμ. – 13.00 μμ. Διαδρομή ανοιχτής θάλασσας με 2 κρυφά σημεία (διαδρομές) 92 χλμ στη θάλασσα του Ευβοϊκού



14.00 μμ. Εναρξη Gran Prix στην Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού με off shore secret points (κρυφές διαδρομές ανοιχτής θάλασσας) 72 χλμ

16.00 μμ. Εναρξη προκριματικών αγώνων (first qualifier) GP

17.00 μμ. Εναρξη τελικού κατάταξης GP

19.30μμ. Τελετή απονομών και λήξης στον αγωνιστικό χώρο (paddock) Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού.



Εκτός Ωρωπού σημεία διέλευσης και αγωνιστικών διαδρομών έχουν οριστεί η Χαλκίδα, η Νέα Αρτάκη, η Ερέτρια, η Μήλος, η Κύθνος & η Κίμωλος.



Πληροφορίες για τις αγωνιστικές διαδρομές, τη βαθμολόγηση και τις εκδηλώσεις στις περιοχές αυτές θα δοθούν σε ειδικό δελτίο τύπου.



Ζήστε μαζί μας στον Ωρωπό την ένταση, το θέαμα και τις εκδηλώσεις του Akropolis Jet Raid 2018, Oropos Greece.



ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Realnews, realfm 97.8, Real.gr.