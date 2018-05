«Πάγωσε» η ομογένεια του Καναδά από τη δολοφονία του 37χρονου επιχειρηματία Μάθιου Στάικου (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Monday May 28, 2018 11:30pm police responded to a call for a shooting Bay St/Yorkville Ave~Suspect is black, 5'10", medium build~silver/grey 4D Mercedes~Victim ID~Matthew Staikos, 37 of Toronto~Info call

Detective Omar Khan

416-808-7400~Anon Crime Stoppers tips 1-800-222-8477 pic.twitter.com/2ucjtp3G75