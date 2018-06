Χρυσό βραβείο στις ΗΠΑ για περίπτερο του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην Αλεξανδρούπολη

Με το χρυσό βραβείο και την πρώτη θέση στη κατηγορία «Ενημερωτικά περίπτερα και σταθμοί μεταφοράς - Informational and transactional kiosks and terminals» βραβεύτηκε το φουτουριστικό AXD info kiosk του Alexandroupolis open mall που βρίσκεται στο κέντρο της θρακικής πόλης στον 11ο διεθνή ετήσιο διαγωνισμό σχεδιασμού των International Design Awards IDA στο Λος 'Αντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.Την είδηση είχε μεταφέρει στο twitter ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Βασίλης Κορκίδης δίνοντας τα συγχαρητήριά του για τη συγκεκριμένη δίακριση.Ο πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγουδήλωσε: «Μετά από τις βραβεύσεις για την ανάπτυξη και χρήση πρωτοποριακής τεχνολογίας αλλά και αρχιτεκτονικής αστικού τόπου για το AXD info kiosk του Alexandroupolis open mall στην Ελλάδα, ένα ακόμη χρυσό βραβείο σχεδιασμού σε παγκόσμιο διαγωνισμό στο Los Angeles Gold Award και "1st Place in Interior Design" στην κατηγορία "Informational and transactional kiosks and terminαls" στα International Design Awards -IDA».Ο Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ δήλωσε «περήφανος για την στρατηγική επιλογή μας να ενισχύσουμε το κέντρο της Αλεξανδρούπολης και τον αστικό τόπο που καλούμε αγορά με υψηλή αρχιτεκτονική και μοντέρνο σχεδιασμό!«Θερμά συγχαρητήρια στην σχεδιαστική μας ομάδα και στους αρχιτέκτονες Ανδρονίκη Μανάβη, Σταύρο Μυστακίδη, Ιωάννα Βούζη και Μαρίνα Αλεξανδρίδη», είπε ο επικεφαλής του ΕΣΑ.Όπως αναφέρεται,με συγκεντρωτική βαθμολογία 300 μονάδων κατέλαβε την 111η θέση στη γενική κατηγοριοποίηση και το χρυσό βραβείο και την 1η θέση στην κατηγορία «Ενημερωτικά περίπτερα και σταθμοί μεταφοράς - Informational and transactional kiosks and terminals».