Γουατεμάλα: Σκορπάει τον θάνατο το ηφαίστειο Φουέγο - Δεκάδες νεκροί (ΒΙΝΤΕΟ)

Guatemala Volcano Eruption:

- At least seven dead and dozens injured after Fuego Volcano Erupts

- At least 3,000 people evacuated due to eruption

- La Aurora Airport in Guatemala City has been shut down due to ash pic.twitter.com/BgVj971QDY — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 4, 2018

Witness to an eruption: Hiker's video captures eruption of Guatemala's Volcán de Fuego, which officials say is responsible for the deaths of at least seven people. https://t.co/ObLPKuRMxQ pic.twitter.com/aeoaJ54aNu — ABC News (@ABC) June 4, 2018

Video: At least seven dead and dozens injured after Fuego Volcano erupts in Guatemala. pic.twitter.com/0btKz7HfSY — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 4, 2018

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν εξαιτίας των «ποταμιών λάβας» που έρευσαν μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο, γνωστοποίησε η Πολιτική Προστασία, δίνοντας έναν δραματικά υψηλότερο απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής, που δεν αποκλείεται να αυξηθεί κι άλλο.«Ο απολογισμός στις 21:00 την Κυριακή (σ.σ. 06:00 τη Δευτέρα ώρα Ελλάδας) είναι 25 νεκροί», ανέφερε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας εθνικού συντονισμού για την αντιμετώπιση καταστροφών (CONRED) Νταβίντ δε Λεόν σε μια ομάδα συζήτησης στον ιστότοπο Whatsapp απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους που είναι συνδεδεμένοι.Χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους και 1,7 εκατομμύριο πολίτες της Γουατεμάλας πλήττονται στον έναν ή τον άλλο βαθμό από την καταστροφή, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.Νωρίτερα οι αρχές γνωστοποίησαν ότι απομάκρυναν από την περιοχή όπου ρέει λάβα τουλάχιστον 2.000 πολίτες, καθώς η δραστηριότητα στο ηφαίστειο Φουέγο («της Φωτιάς», στα ισπανικά) θεωρείται πλέον η σοβαρότερη των τελευταίων δεκαετιών.Η συνεχής πτώση ηφαιστειακής τέφρας, η οποία έφθασε σε ύψος 3.763 μέτρων από το στόμιο του κώνου, που απέχει μόλις 35 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν το διεθνές αεροδρόμιο. Συνεργεία δουλεύουν για να καθαρίσουν τον μοναδικό διάδρομο προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των αεροσκαφών, σημείωσε η γενική διεύθυνση πολιτικής αεροπορίας.Η πυκνή στήλη καπνού και ηφαιστειακής τέφρας που εκλύθηκε μετά την έκρηξη του ηφαιστείου, τη δεύτερη από την αρχή της χρονιάς, υψώθηκε στα 2.200 μέτρα από τον κρατήρα, διευκρίνισε ο Νταβίντ δε Λεόν, ο εκπρόσωπος της CONRED.Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης και διένειμε η αστυνομία καταγράφουν συγκλονιστικές εικόνες--ανθρώπους καλυμμένους από την ηφαιστειακή τέφρα από την κορυφή μέχρι τα νύχια, πτώματα, τραυματίες.Σύμφωνα με τον Σέρχιο Καμπάνιας, γενικό γραμματέα της CONRED, «ένας ποταμός λάβας υπερχείλισε και έθαψε το χωριό Ελ Ροδέο». Ο Καμπάνιας είπε ότι τουλάχιστον ένας από τους νεκρούς είναι στέλεχος της υπηρεσίας του.Κατά τον Σέρχιο Καμπάνιας, «δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να φθάσουμε στο χωριό Λα Λιμπερτάδ, εξαιτίας της λάβας», και «ίσως υπάρχουν και εκεί νεκροί».Σε ένα βίντεο, μια εμφανώς εξαντλημένη γυναίκα εξηγεί ότι μόλις και μετά βίας γλίτωσε. Η μεσήλικη γυναίκα, η Κονσουέλο Ερνάντες, δηλώνει «δεν ξέφυγαν όλοι, φοβάμαι πως θάφτηκαν» κάποιοι στο χωριό Ελ Ροδέο, σύμφωνα με το βίντεο του τοπικού μέσου ενημέρωσης Diario de Centroam?rica.Τον Σεπτέμβριο του 2012, μια ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο είχε αναγκάσει τις αρχές να απομακρύνουν 10.000 κατοίκους από τις εστίες τους.Πολλά άλλα ηφαίστεια είναι επίσης ενεργά στη Γουατεμάλα.Τα τεράστια νέφη ηφαιστειακής τέφρας είναι ορατά σχεδόν απ' όλη τη χώρα της κεντρικής Αμερικής και μεγάλες ποσότητες στάχτης πέφτουν σα βροχή σε τέσσερις επαρχίες, θορυβώντας τους κατοίκους. Αξιωματούχοι προέτρεψαν τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.