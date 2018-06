Άντονι Μπουρντέν: Η ζωή, τα ταξίδια και η εργασία - Κεριά, σημειώματα, λουλούδια, στο εστιατόριό του (ΦΩΤΟ)

Τραγική η είδηση την Παρασκευή: Ο 'Αντονι Μπουρντέν ο ασύγκριτος σεφ, ο διορατικός συγγραφέας, ο ένθερμος υποστηρικτής του κινήματος #MeToo και ο παρουσιαστής της όμορφης ωδής του CNN στον κόσμο, της ταξιδιωτικής και γαστρονομικής εκπομπής «Parts Unknown» πέθανε σε ηλικία 61 ετών.



«Θα σε αγαπάμε πάντα»



Εκατοντάδες θαυμαστές συρρέουν έξω από το εστιατόριο «Brasserie Les Halles», όπου εργάστηκε ο ίδιος και αφήνουν τριαντάφυλλα και σημειώματα στη μνήμη του.



«Σε ευχαριστώ για αυτό που έδωσες σε αυτό τον κόσμο, μια βαθύτερη κατανόηση της κουλτούρας και του φαγητού», έγραφε ένα σημείωμα. «Άλλαξες τις ζωές μας για πάντα. Θα σε αγαπάμε πάντα», έγραφε ένα άλλο.

Oh man...outside the former Les Halles today. pic.twitter.com/kstSL6o7UV

Stopped by Les Halles in NY, where people are paying their respects to Anthony Bourdain. pic.twitter.com/KC7FuClHgE