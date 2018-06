Στη Σούδα τα ξημερώματα το Air Force One του Τραμπ - Αναχώρησε προς Σιγκαπούρη (ΒΙΝΤΕΟ)

Ολιγόωρη στάση στην βάση της Σούδας στην Κρήτη πραγματοποίησε τα ξημερώματα το Air Force One, που μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ στη Σιγκαπούρη για την κρίσιμη Σύνοδο με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως μετέδωσε και ο ανταποκριτής του Realfm στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας.



Το αεροσκάφος έφτασε στην Κρήτη στις 3:07 τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο της Σούδας και αφού ανεφοδιάστηκε απογειώθηκε στις 4:41 τα ξημερώματα.



Στην ευρύτερη περιοχή της βάσης κυριαρχούσαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου πετούσε ελικόπτερο πριν κατά την παραμονή και λίγο μετά την αναχώρηση του Air Force One.



Δημοσιογράφοι που ακολουθούν τον αμερικανό πρόεδρο στο ταξίδι του στη Σιγκαπούρη αναφέρθηκαν στην στάση στην Κρήτη, με τελικό προορισμό την αεροπορική βάση Paya Lebar.



«Το Air Force One προσγειώθηκε στο ελληνικό νησί της Κρήτης στις 3:07 τοπική ώρα, περίπου οκτώ ώρες μετά την αναχώρηση από την αεροπορική βάση Bagotville (στο Κεμπέκ του Καναδά). Ο προορισμός μας για ανεφοδιασμό είναι ο κόλπος της Σούδας, όπου φαίνεται να έχει μια όμορφη μεσογειακή βραδιά», αναφέρει το τηλεγράφημα της δημοσιογραφικής αποστολής.



Με τον Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης Λι Σιεν Λουνγκ, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση της Σιγκαπούρης.



Η ιστορική σύνοδος κορυφής Τραμπ - Κιμ της 12ης Ιουνίου αναμένεται να επικεντρωθεί στον τερματισμό των πυρηνικών προγραμμάτων της Πιονγκιάνγκ.



Το αεροσκάφος του αμερικανού προέδρου αναχώρησε για το «ραντεβού» με τον Νοτιοκορεάτη ηγέτη στην Σιγκαπούρη.



Δείτε το βίντεο απο τον απογείωση: