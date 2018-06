Γενικό λύκειο & GCE στα Εκπαιδευτήρια Δούκα

Στα Εκπαιδευτήρια Δούκα, οι σπουδές δεν είναι μονόδρομος. Εκτός από το Γενικό Λύκειο και το International Baccalaureate, προσφέρεται η δυνατότητα φοίτησης στο GCE και το BTEC Foundation in Art & Design με εξαιρετικά αποτελέσματα και υψηλά ποσοστά εισαγωγής στα ξένα Πανεπιστήμια.



Το Τμήμα GCE των Εκπαιδευτηρίων Δούκα λειτουργεί τα 33 τελευταία χρόνια, με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα απογευματινών μαθημάτων που περιλαμβάνουν: Mathematics, Further Mathematics, Physics, Economics, Business, Psychology, Politics, Chemistry, Biology, Art, Theatrical Studies, History, English Language and Literature, Information Technology, French, German, Greek.



Από την επόμενη σχολική χρονιά, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα προσφέρουν ένα διετές προνομιακό πακέτο προετοιμασίας για σπουδές στο εξωτερικό που παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να παρακολουθούν το πλήρες πρωινό πρόγραμμα Β’ και Γ’ Λυκείου του Σχολείου και 3 απογευματινά μαθήματα GCE. Παράλληλα, παρέχεται η μεταφορά προς το σχολείο, το μεσημεριανό γεύμα καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου Δαΐς. Επίσης, σε όλους τους μαθητές Λυκείου και GCE παρέχονται δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης IELTS καθώς και συναντήσεις με το Συμβουλευτικό Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Σχολείου.



Στο Τμήμα GCE των Εκπαιδευτηρίων Δούκα θα προσφέρονται επίσης, μαθήματα Ελληνικών στους μη ελληνόφωνους μαθητές ενώ παράλληλα, ως πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο του αναγνωρισμένου φορέα EDEXCEL-PEARSON από το 1985, θα προστεθεί και τρίτη εξεταστική περίοδος για τις πιστοποιήσεις IAL (International A-Levels).



Τέλος, το University Placement Center του σχολείου προσφέρει πλήρη καθοδήγηση κατά την επιλογή πανεπιστημίων Ευρώπης, Αμερικής και Καναδά και την υποβολή των αιτήσεων.