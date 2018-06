Σημαντικό έγγραφο υπέγραψαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο ηγέτης της Β. Κορέας (ΒΙΝΤΕΟ)

President Trump and Kim Jong Un sign what Trump calls a "a very important document, a pretty comprehensive document" as Singapore summit comes to an end -- the exact details are still unknown https://t.co/xEk5TG1kw9 pic.twitter.com/kupvCyHBJZ — CNN International (@cnni) June 12, 2018

Donald Trump on what he learned about Kim Jong Un at #TrumpKimSummit: "I learned he’s a very talented man. I also learned that he loves his country very much." https://t.co/k6se24XTFU pic.twitter.com/dYmVn5usMI — CNN International (@cnni) June 12, 2018

"The world will see a major change" - Kim Jong-un's words as he and Donald Trump sign a "historic" document after #TrumpKimSummit https://t.co/slT5YzZ7IR pic.twitter.com/PEVsdA1XjR — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 12, 2018

Έγγραφο το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει γνωστοποιηθεί επισήμως υπέγραψαν μπροστά στις κάμερες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, με τον Τραμπ να προσκαλεί μάλιστα τον Κιμ στην Ουάσινγκτον.«Υπογράφουμε ένα πολύ σημαντικό έγγραφο, ένα περιεκτικό έγγραφο. Είχαμε μια καλή συνάντηση», είπε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, συμπληρώνοντας πως «μας τιμά που υπογράφουμε το έγγραφο».Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Β. Κορέας δήλωσε πως «είχαμε μια ιστορική συνάντηση, θα αφήσουμε το παρελθόν πίσω, υπογράφουμε ένα σημαντικό έγγραφο. Ο κόσμος θα δει μεγάλη αλλαγή. Ευχαριστώ τον κ. Τραμπ που πραγματοποίησε τη συνάντηση».Μετά την υπογραφή του εγγράφου ο Τραμπ είπε πως θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε περίπου δύο ώρες, όπου θα το συζητήσει-, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «αναμένουμε να ξεκινήσει πολύ γρήγορα η διαδικασία της αποπυρηνικοποίησης». «Η επιστολή που υπογράφουμε είναι πολύ περιεκτική και νομίζω πως και οι δύυο πλευρές θα εντυπωσιαστούν», είπε.Τόνισε πως η συνάντηση πήγε πολύ καλύτερα απ’ όσο προβλεπόταν και «θα οδηγήσει σε άλλα βήματα». Δήλωσε πως «οι σχέσεις μας με τη Βόρεια Κορέα, με την Κορεατική Χερσόνησο, θα είναι μια πολύ διαφορετική κατάσταση απ' ό,τι στο παρελθόν. Θέλουμε να κάνουμε κάτι, θα κάνουμε κάτι, αναπτύξαμε έναν ιδιαίτερο δεσμό (με τον Κιμ). Ο κόσμος θα χαρεί. Θα αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο και επικίνδυνο πρόβλημα για τον κόσμο».Αποχωρώντας από το γραφείο όπου υπεγράφη η συμφωνία, ο κ. Τραμπ είπε στον ηγέτη της Β. Κορέας «κύριε Κιμ, θα θέλατε να έρθετε στην Ουάσινγκτον;».Στη συνέχεια, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε πως ο κ. Κιμ έχει μια εξαιρετική προσωπικότητα και είναι εξαιρετικός διαπραγματευτής. Αγαπά τη χώρα του πολύ.Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η ιστορική σύνοδος κορυφής με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας επέτρεψε να σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος».η οποία εκτυλίχθηκε «καλύτερα απ' ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί οποιοσδήποτε», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους έπειτα από το γεύμα εργασίας που είχαν οι ηγέτες και κορυφαία στελέχη των κυβερνήσεων των δύο κρατών.Νωρίτερα οι δύο ηγέτες κάθισαν μαζί στο τραπέζι σε έναν από τους χώρους του πολυτελούς ξενοδοχείου Capella, στο νησί Σεντόσα της Σιγκαπούρης, για ένα γεύμα εργασίας, αφού ολοκληρώθηκαν και οι διευρυμένες διμερείς συνομιλίες, έπειτα από την κατ' ιδίαν συζήτηση των ηγετών νωρίτερα το πρωί.Πέραν από τους Τραμπ και Κιμ, στο τραπέζι βρέθηκαν μαζί τους 13 αξιωματούχοι των κυβερνήσεων των δύο κρατών. Ο Κιμ έκανε λόγο νωρίτερα για ένα «καλό πρελούδιο για την ειρήνη», ενώ ο Τραμπ διαβεβαίωσε πως οι δύο ηγέτες οικοδομούν μια «καλή σχέση».