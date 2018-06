Ο Ερντογάν ελπίζει ότι θα εκλεγεί από τον πρώτο γύρο - Διακαναλική συνέντευξη του Τούρκου προέδρου

Να τελειώσουν οι προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές στον πρώτο γύρο αναμένει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δίνοντας μικρή πιθανότητα σε έναν δεύτερο γύρο.Ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε τα σχόλια κατά τη διάρκεια κοινής ζωντανής μετάδοσης από τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια TGRT Haber, TVNET, Beyaz TV και Akit Tv στην Κωνσταντινούπολη, ενόψει των εκλογών της 24ης Ιουνίου.«Ο λαός θα βγάλει την απόφαση του χωρίς να αφήσει αυτή τη δουλειά (της εκλογής του Προέδρου) για τον δεύτερο γύρο», είπε, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.Σύμφωνα με τον τουρκικό εκλογικό νόμο, οι προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές γίνονται την ίδια μέρα, αλλά αν κάποιος υποψήφιος Πρόεδρος δεν καταφέρει να πάρει πάνω από το 50% των ψήφων, η προεδρική εκλογή θα επαναληφθεί στις 8 Ιουλίου, μεταξύ των δύο υποψηφίων που πήραν τις περισσότερες ψήφους στον πρώτο γύρο.«Το Κανάλι είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας γιατί ο Βόσπορος είναι υπό απειλή κάθε στιγμή», είπε. Το πρότζεκτ πρόκειται να ελαφρύνει την αυξημένη κίνηση των πλοίων, κυρίως των τάνκερ ενώ θα απομακρύνει τον κίνδυνο συγκρούσεων τους με ιστορικά ακίνητα, σημειώνει το πρακτορείο.Ο Ερντογάν είπε ότι θα είναι τόσο διάσημο έργο όσο και το Κανάλι του Παναμά.Ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις αντιτρομοκρατικές προσπάθειες της μέχρι να σκοτωθούν οι τρομοκράτες. Erdogan vowed that Turkey would continue its counterterrorism efforts until every terrorist is killed.Η Τουρκία έχει «εξουδετερώσει» περισσότερους από 4.600 τρομοκράτες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Κλάδος Ελαίας», ανέφερε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.Επανέλαβε την πιθανότητα να άρει την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μετά τις εκλογές αλλά υπογράμμισε ότι θα μπορούσε να επιβληθεί ξανά, αν η χώρα αντιμετωπίσει «οποιοδήποτε πρόβλημα»Είπε ότι επιβλήθηκε κατά των απειλών τρομοκρατικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων της FETO (του Φετουλάχ Γκιουλέν), του ΡΚΚ/YPG και της Daesh. Καθώς όμως οι απειλές έχουν μειωθεί, η έκτακτη ανάγκη θα μπορούσε να αρθεί, πρόσθεσε.Ο Ερντογάν χαρακτήρισε την κίνηση της Αυστρίας να κλείσει κάποια τζαμιά στη χώρα «ανήθικη».