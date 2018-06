Χωρίς διάγνωση 75.000 άνθρωποι με ηπατίτιδα C στην Ελλάδα - Εκστρατεία ενημέρωσης για την εξάλειψη τη νόσου

Στοχευμένες δράσεις με στόχο τη σταδιακή διαχείριση, τον έλεγχο και τελικώς την εκρίζωση της ηπατίτιδας C, υλοποιεί η Πολιτεία σε συνεργασία με φορείς, καθώς μεγάλο πρόβλημα είναι το υψηλό ποσοστό αδιάγνωστων ασθενών που αγγίζει το 80% και η απουσία ενημέρωσης για τους τρόπους μετάδοσης της νόσου. Οι επιστήμονες αποκαλούν την ηπατίτιδα C «αθόρυβη νόσο», επειδή για πολλά χρόνια δεν παρουσιάζει συμπτώματα, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να νοσούν και να μην το γνωρίζουν. Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι πάσχουν από Ηπατίτιδα C και δεν το γνωρίζουν. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι με την πάροδο των χρόνων, η νόσος μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας στον ασθενή, όπως κίρρωση, ή καρκίνο του ήπατος και παράλληλα, η έλλειψη ενημέρωσης την καθιστά σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, με πολύπλευρο κοινωνικό και οικονομικό κόστος.



Στο πλαίσιο των δράσεων για την εκρίζωση της ηπατίτιδας C εντάσσεται και η εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο «Κάνουμε θόρυβο για μια αθόρυβη νόσο», που υλοποιούν η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος (Ε.Ε.Μ.Η.) και ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας.



«Η εκρίζωση της νόσου αποτελεί προτεραιότητα για την πολιτική υγείας» ανέφερε κατά την παρουσίαση της εκστρατείας ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος.



Αναφερόμενος ειδικότερα, στο έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εκρίζωση των ιογενών ηπατίτιδων στην Ελλάδα,ο κ. Μπασκόζος ανέφερε ότι επιδίωξη είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας της νόσου ως πρόβλημα δημόσιας υγείας στη χώρα, η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης των ασθενών προκειμένου να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της αντιμετώπισής της και τελικώς η εξάλειψή της.



Σημειώνεται ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει αναλάβει πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν καταλήξει σε ένα στρατηγικό σχέδιο με τίτλο «Global health sector strategy on viral hepatitis 2016-2021» το οποίο αποσκοπεί στην εξάλειψη της νόσου μέχρι το έτος 2030.



«Η χώρα μας έχει δεσμευτεί για την αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ηπατίτιδα C, σύμφωνα με το οποίο η εξέταση αντισωμάτων του ιού συστήνεται σε όλους όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ 1945 και 1980. Ταυτόχρονα, όσοι πάσχουν απόηΗπατίτιδα C μπορούν σήμερα να επισκέπτονται τα ειδικά ηπατολογικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων χωρίς ραντεβού, προκειμένου να υποβληθούν σε εξέταση και θεραπεία», ανέφερε ο καθηγητής Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης, πρόεδρος της Ε.Ε.Μ.Η., πρόεδρος της Επιτροπής Υλοποίησης και Παρακολούθησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C.



Η ηπατίτιδα C μπορεί να προσβάλει τον καθένα μας και συγκεκριμένα, ο ιός της ηπατίτιδας C μεταδίδεται κυρίως με την έκθεση σε μολυσμένο αίμα. Δίνοντας τη διάσταση των ασθενών, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας, Γιώργος Καλαμίτσης, αναφέρθηκε στη σημασία της σωστής ενημέρωσης του κοινού για τη νόσο, δηλώνοντας ότι «η μάχη που πρέπει να κερδίσουμε με την ηπατίτιδα C είναι φύσει πολύ δύσκολη, καθώς η νόσος είναι ασυμπτωματική με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να μην γνωρίζουν ότι νοσούν».



Κάνε κι εσύ θόρυβο για την αθόρυβη νόσο!



Κύριο όχημα της εκστρατείας ενημέρωσης είναι η ιστοσελίδα www.kanoumethoryvo.gr, μέσω της οποίας καλούμαστε να δημιουργήσουμε ένα video, κάνοντας δυνατό θόρυβο, με οποιονδήποτε τρόπο θέλουμε, οπουδήποτε κι αν βρισκόμαστε (στο σπίτι, στο γραφείο ή σε εξωτερικό χώρο). Στη συνέχεια, ανεβάζουμε το video στο ειδικό πεδίο της ιστοσελίδας www.kanoumethoryvo.gr και μοιραζόμαστε αυτό το video στον προσωπικό μας λογαριασμό Facebook και Instagram, συμβάλλοντας ενεργά στην ενημέρωση για έγκαιρη διάγνωση της ηπατίτιδας C.