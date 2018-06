Πολιτική «θύελλα» για το Σκοπιανό – Μαξίμου για ΝΔ: Αν μας αμφισβητεί να καταθέσει πρόταση μομφής

Έντονες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μετά την ανακοίνωση, από πλευράς κυβέρνησης, της επίτευξης συμφωνίας με την πΓΔΜ για μετονομασία της γειτονικής χώρας σε «Δημοκρατία της Severna Makedonija», δηλαδή «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».Εντονη είναι η αντίδραση της Η ΝΔ με τα στελέχη της να εξαπολύουν βολές εναντίον της κυβέρνησης και του Νίκου Κοτζιά, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, ζητώντας του παρέμβαση ώστε η συμφωνία για το ονοματολογικό να έρθει στη Βουλή πριν υπογραφεί από την κυβέρνηση.Σύμφωνα με πληροφορίες η ΝΔ ενδεχομένως να καταθέσει πρόταση μομφής, γεγονός που τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με δηλώσεις του, όσο και το Μαξίμου με non paper σχολίασαν προκαλώντας την αξιωματική αντιπολίτευση αν αμφισβητεί την κυβέρνηση να καταθέσει την πρόταση μομφής.«Αν ο κ. Μητσοτάκης αμφισβητεί το αν και κατά πόσο η κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής δεν έχει παρά να καταθέσει πρόταση μομφής», δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ1, και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως αν το πράξει ο πρόεδρος της ΝΔ θα υποστεί άλλη μια «μνημειώδη κοινοβουλευτική ήττα».Απαντώντας στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Δ. Τζανακόπουλου«Ο κ.Τζανακόπουλος έχει μπερδευτεί. Αυτό που συζητάμε σήμερα δεν είναι η κύρωση της συμφωνίας, αλλά ότι ο κ.Τσίπρας δεν νομιμοποιείται καν να την υπογράψει, καθώς δεν διαθέτει τη στήριξη της κυβέρνησής του.Το επαναλαμβάνουμε για τελευταία φορά: ο πρωθυπουργός οφείλει να επιβεβαιώσει άμεσα στη βουλή ότι διαθέτει την εξουσιοδότηση της πλειοψηφίας των βουλευτών πριν δεσμεύσει τη χώρα με μια επιβλαβή για τα εθνικά συμφέροντα συμφωνία.Υ.Γ Από χθες στις 8 το βράδυ η ΝΔ ζήτησε να της αποσταλεί το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Τι άραγε φοβάται η κυβέρνηση και καθυστερεί να το στείλει; Είναι αδιανόητο η μόνη ενημέρωση που έχουν τα πολιτικά κόμματα και οι πολίτες να προέρχεται από ένα non paper του Μαξίμου.»Η ΝΔ πέρα από το ξεκάθαρο όχι στην συμφωνία για το Σκοπιανό αναμένεται να κλιμακώσει περαιτέρω την επίθεση της προς την κυβέρνηση.Την Παρασκευή στη Βουλή, όπως όλα δείχνουν, κατά τη διάρκεια της συζήτησης - ενημέρωσης για το Σκοπιανό η αξιωματική αντιπολίτευση θα ζητήσει να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία πριν υπογράψει η κυβέρνηση την συμφωνία με τα Σκόπια, ώστε να αποδεχθεί εάν έχει την εξουσιοδότηση.Με ανακοίνωση το γραφείο του Πρωθυπουργού καλεί την αξιωματική αντιπολίτευση «Αν μας αμφισβητεί να καταθέσει πρόταση μομφής».Η ανακοίνωση«Η ΝΔ έχει μπερδευτεί. Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν εκ του νόμου αρμοδιότητα και εξουσία να υπογράφουν διεθνείς συμβάσεις.Εάν η ΝΔ αμφισβητεί ότι η κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, δεν έχει παρά να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας και να λάβει την απάντηση που της αρμόζει από την κυβερνητική πλειοψηφία.»Απόψε στις 22:00 ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τα χαρτιά του μιλώντας στην ΕΡΤ. Εκεί αναμένεται να δώσει απαντήσεις αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Σκοπιανό, αλλά και σε όσα τονίζει η ΝΔ για την συμφωνία για το όνομα «Βόρεια Μακεδονία». Επίσης, την Παρασκευή το πρωί στις 10 θα γίνει η ενημέρωση της Βουλής για τη συμφωνία στο Σκοπιανό, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο πρωθυπουργός κατέθεσε το σχετικό αίτημα στη Βουλή την Τετάρτη.«Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών έχουν ex oficio την αρμοδιότητα να υπογράφουν διεθνείς συμφωνίες. Τώρα από κει και πέρα αν ο κ. Κουμουτσάκος στις 15 Μαΐου είχε πει: Να μην τολμήσει η ελληνική κυβέρνηση να φέρει τη συμφωνία προς ψήφιση στη Βουλή, αν δεν έχει υπάρξει πρώτα συνταγματική αναθεώρηση από τη γειτονική χώρα, θεωρώντας ότι βάζει την πήχη τόσο ψηλά ώστε η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να τον περάσει και θα περάσει από κάτω» και επισήμανε: «Και αυτή τη στιγμή που βλέπουν ότι παρά το γεγονός ότι ο πήχης μπήκε πάρα πολύ ψηλά, κερδήθηκε αυτή η διαπραγματευτική μάχη και η συμφωνία θα κυρωθεί από την ελληνική Βουλή μόνο εφόσον έχει υπάρξει νίκη στο δημοψήφισμα των δυνάμεων τις οποίες υποστηρίζει ο κ. Ζάεφ και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση για την αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας της γειτονικής χώρας, τώρα η ΝΔ ξαφνικά ξαναλλάζει τη θέση της. Μας έχει συνηθίσει σε αυτό το διάστημα των τελευταίων έξι μηνών που βρίσκεται σε πολιτικό βέρτιγκο να αλλάζει αναλόγως με το που φυσάει ο άνεμος τις πολιτικές της θέσεις».Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως ο σκοπός του πρωθυπουργού είναι να συζητήσει αναλυτικά τη συμφωνία στη Βουλή και αφού την αποστείλει στους πολιτικούς αρχηγούς για να έχουν τη δυνατότητα να τη μελετήσουν.Για το πότε θα γίνει η ειδική συζήτηση στη Βουλή είπε αυτό εξαρτάται από τον πρόεδρο της Βουλής και τις διαδικασίες που προβλέπονται και διαβεβαίωσε ότι η συζήτηση στη Βουλή θα γίνει πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.Σε ερώτηση για τη στάση του υπουργού Εθνικής Άμυνας και προέδρου των ΑΝΕΛ, Πάνου Καμμένου, που δήλωσε ότι το κόμμα του δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία, ο κ. Τζανακόπουλος απάντησε πως «ο κ. Καμμένος έχει μια διαφορετική τοποθέτηση, δεν την έκρυψε ποτέ» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «εφόσον υπάρξει η συνταγματική αναθεώρηση στη γείτονα θα είναι ευρύτατη η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα κυρώσει, τελικά, τη συμφωνία».Απευθυνόμενος στη Νέα Δημοκρατία την κάλεσε να είναι περισσότερο προσεκτική όταν μιλάει για προβλήματα σε κυβερνήσεις συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι το 1992 η μονοκομματική κυβέρνηση της ΝΔ προσήλθε στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, υπό τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή, με δύο διαφορετικές θέσεις για το θέμα των Σκοπίων. Μία του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και μία του υπουργού Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά.Εξέφρασε, μάλιστα, την εκτίμηση πως αν αφήνονταν ελεύθεροι, πολλοί πραγματικά φιλελεύθεροι βουλευτές της ΝΔ θα ήθελαν να ψηφίσουν τη συμφωνία.Για το Κίνημα Αλλαγής τόνισε πως είναι πεπεισμένος ότι αφού μελετήσουν και τις λεπτομέρειες της συμφωνίας θα κατανοήσουν ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη και με ελάχιστες εξαιρέσεις θα την ψηφίσουν.Σε ό,τι αφορά στην ίδια τη συμφωνία ο κ. Τζανακόπουλος σημείωσε πως «προφανώς υπάρχουν και διαφορετικές οπτικές γωνίες, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι με την πάροδο του χρόνου ακόμα και αυτοί που διαφωνούν ή εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους θα κατανοήσουν ότι επρόκειτο για έναν αναγκαίο πολιτικό και διπλωματικό συμβιβασμό, ο οποίος παρά το γεγονός ότι είναι συμβιβασμός κατοχυρώνει και διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα της χώρας μας και τη δυνατότητα της να ορίζεται από τη δική της ξεχωριστή ιστορία» και προσέθεσε:«Έχω τη γνώμη ότι χθες κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη σταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων».Σε ερώτηση αν υπάρχει πρόβλημα με το πώς θα ονομάζονται οι κάτοικοι της γειτονικής χώρας απάντησε αρνητικά λέγοντας: «Η συμφωνία προβλέπει ότι ο όρος Μακεδόνας, έτσι όπως χρησιμοποιείται από τους γείτονες μας, δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την αρχαία ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Μιλάμε για μια νομικά δεσμευτική ρήτρα η οποία για πρώτη φορά αναγνωρίζει ότι μιλάμε για δύο διαφορετικές έννοιες οι οποίες προέρχονται από διαφορετικές καταγωγές και από διαφορετικές ιστορικές βάσεις. Είναι σαφής ο διαχωρισμός μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Μακεδονίας όπως αυτή έλκει την καταγωγή και τους προσδιορισμούς της από την αρχαία ελληνική πολιτιστική κληρονομιά».«Όλοι γνωρίζουν ότι ο μακεδονικός πολιτισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Πλέον τελειώνουν οι αλυτρωτισμοί κι αυτό είναι μεγάλη επιτυχία», πρόσθεσε, όπως ανέφερε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.Σχετικά με τις εμπορικές χρήσεις είπε ότι θα συγκροτηθεί μια επιτροπή η οποία σε βάθος τριετίας θα εξετάσει ενδελεχώς το ζήτημα.Την ώρα μάλιστα που ο κυβερνητικός εταίρος Πάνος Καμμένος έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να ψηφίσει την συμφωνία και τη ΝΔ να υποστηρίζει πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει τη νομιμοποίηση να διαπραγματεύεται.Αν η κυβέρνηση δεν αποδεχθεί την ψηφοφορία τότε η Πειραιώς θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα για να μπλοκάρει την συμφωνία.Σύμφωνα με πληροφορίες πάνω στο «τραπέζι» είναι και η πρόταση μομφής κατά του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά.Την παρέμβαση του Προκόπη Παυλόπουλου ώστε να έρθει στη Βουλή η, πριν υπογραφεί από την ελληνική κυβέρνηση, ζήτησε το πρωί της Τετάρτης ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης.Στη συνάντηση που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο και κατά τον διάλογό τους μπροστά στις κάμερες, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια «εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή» και χαρακτήρισε τη συμφωνία «βαθιά προβληματική, όχι μόνο επειδή βρίσκεται αντίθετη στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού Λαού, διότι εκχωρεί τη μακεδονική γλώσσα και τη μακεδονική εθνότητα, που είναι μια εθνική υποχώρηση μη αποδεκτή, αλλά και για έναν ακόμα λόγο: ο κ. Τσίπρας δεν διαθέτει πολιτική νομιμοποίηση να υπογράψει αυτή τη συμφωνία από τη στιγμή που ο κυβερνητικός του εταίρος έχει τεθεί ξεκάθαρα ενάντια σε αυτή τη συμφωνία».Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, η οποία είναι πρωτοφανής για την ελληνική συνταγματική ιστορία. Ένας πρωθυπουργός, ο οποίος δεν έχει ξεκάθαρη κοινοβουλευτική εντολή, να έχει πρόθεση να δεσμεύσει τη χώρα και να δημιουργεί μια πραγματικότητα, η οποία στη συνέχεια δεν θα μπορεί να αλλάξει».«Είναι το ελάχιστο, το οποίο μπορεί να κάνει σήμερα ο κ. Τσίπρας για να εξασφαλίσει, αν μη τι άλλο, ότι τηρείται το Σύνταγμα της χώρας. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και θα εξαντλήσω όλα τα μέσα που έχω στη δυνατότητά μου για να γίνει αυτή η συζήτηση στη Βουλή. Αλλά πιστεύω ότι και εσείς, ως ρυθμιστής του Πολιτεύματος, αλλά και ως ένας άνθρωπος που γνωρίζει βαθιά την συνταγματική τάξη της χώρας, μπορείτε να παρέμβετε, ώστε να γίνει το συνταγματικά αυτονόητο» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.Από την πλευρά του ο κ. Παυλόπουλος, αφού ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για την ενημέρωση, σημείωσε ότι το Σύνταγμα καθορίζει σαφώς τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, τις αρμοδιότητες της Βουλής στα θέματα αυτά και κατέληξε: «Να είσθε βέβαιος ότι με πλήρη σεβασμό του Συντάγματος θα πράξω αυτό το οποίο μου αναλογεί, αλλά με πλήρη τήρηση του Συντάγματος».