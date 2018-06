Βενιζέλος: Η πρόταση δυσπιστίας είναι η απάντηση στο ασύλληπτο πολιτικό θράσος του κ. Τσίπρα

Η πρόταση δυσπιστίας στόχο έχει να ακυρώσει την επικοινωνιακή απάτη, στην οποία βασίζεται η κοινοπραξία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ανέφερε ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ευάγγελος Βενιζέλος και πρόσθεσε ότι «οι ΑΝΕΛ διαφωνούν με τη συμφωνία για το όνομα, αλλά στηρίζουν με πάθος την κυβέρνηση και προσωπικά τον πρωθυπουργό που τη διαπραγματεύτηκε, τη συνομολόγησε και θα την υπογράψει, δεσμεύοντας τη χώρα άμεσα και προκαταβολικά, πολύ πριν η συμφωνία έρθει στη Βουλή για κύρωση».



«Η πρόταση δυσπιστίας είναι η απάντηση στον κομπασμό και τον τυχοδιωκτισμό, είναι απάντηση στην ακύρωση κάθε πολιτικής αρχής και αξίας μέσα από ένα αριστεροδεξιό αμάλγαμα» είπε ο Ε. Βενιζέλος. Η πρόταση δυσπιστίας είναι απάντηση «στο ασύλληπτο πολιτικό θράσος του κ. Τσίπρα συμπλήρωσε.



«Το νόημα που εγώ δίνω στην πρόταση δυσπιστίας αφορά τη σύγκρουση δύο αντιλήψεων ως προς την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Η μία αντίληψη είναι εξωτερική πολιτική στο όνομα του εθνικού συμφέροντος. Η άλλη αντίληψη είναι η χρήση της εξωτερικής πολιτικής ως μοχλού εσωτερικής πολιτικής, ως μεθόδου προετοιμασίας συγκρουσιακού κλίματος καθ' οδόν προς τις εκλογές» σημείωσε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.



Αναφερόμενος στη συμφωνία, τόνισε πως όταν θα έρθει προς κύρωση στη Βουλή δεν θα είναι εφικτή καμία βελτιωτική παρέμβαση. Όπως επισήμανε, το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στα εξής σημεία: «Στο γεγονός ότι η ιθαγένεια, ενώ είναι νομικός δεσμός του πολίτη με το κράτος, προσδιορίζεται ως Μακεδονική, Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonian. Ο Αλβανός πολίτης θα έχει ιθαγένεια Μακεδονική ή απλώς την ιθαγένεια του πολίτη της Βόρειας Μακεδονίας, όπως είναι το ακριβές; Το άλλο παραπέμπει σε μία εθνοτική αντίληψη και αναγνώριση. Το ισχύον Σύνταγμα της γειτονικής χώρας, στο άρθρο 4 καθορίζει την ιθαγένεια έτσι περιγραφικά, ως πολίτης της χώρας αυτής, όχι ως Macedonian. Εμείς τους δίνουμε εδώ κάτι που δεν το προβλέπει το ισχύον Σύνταγμά τους.



Και η γλώσσα είναι "μακεδονική", σλαβική, με κυριλλική γραφή. Ναι, αλλά έρχεται ο πρωθυπουργός και λέει στο διάγγελμά του, επί τη εξαγγελία της συμφωνίας, η "ελληνομακεδονική γλωσσική κληρονομιά" δεν θίγεται από τη γλώσσα των γειτόνων. Η "ελληνομακεδονική"; Έτσι το λέμε; Αν φθάσουμε να το πούμε ελληνομακεδονική, τότε, αν μη τι άλλο, η άλλη γλώσσα είναι σλαβομακεδονική και φυσικά δεν έχει αναγνωριστεί το 1977.



Το τρίτο κρίσιμο σημείο είναι ο προβληματικός συγχρονισμός των ενεργειών, ιδίως σε σχέση με την ένταξη στο ΝΑΤΟ, διότι η γειτονική χώρα καλείται από το ΝΑΤΟ προς ένταξη και το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο αποφασίζει την ένταξη τώρα, πριν την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Το πρωτόκολλο ένταξης συνάπτεται και αρχίζει να κυρώνεται από τα 29 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και η Ελλάδα περιμένει τελευταία να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, αλλά όταν θα έρθει η Ελλάδα να κυρώσει τη σύμβαση αυτή και μαζί και το πρωτόκολλο ένταξης στο ΝΑΤΟ, θα είναι αργά».



«Ζητώ, απαιτώ και σε τελευταία ανάλυση ως Έλληνας πατριώτης παρακαλώ την κυβέρνηση να φροντίσει να βελτιώσει το κείμενο στα σημεία εκείνα, τα οποία είναι ανοιχτά στο μέλλον σε κακή χρήση και μπορούν να γίνουν πηγές προβλημάτων» κατέληξε ο κ. Βενιζέλος.



