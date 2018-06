Βούτσης: Η Ελλάδα αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Κίνα

Σε συνέντευξή του προέδρου της Βουλής στο Κινεζικό Πρακτορείο Ειδήσεων Xinhua, ο Νίκος Βούτσης υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Κίνα και η συνεργασία Κίνας – Ελλάδας θα μπορούσε να αναπτυχθεί με πιο γοργούς ρυθμούς και σε μεγαλύτερο βαθμό.



«Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις ως λαοί και ως χώρες ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στον χρηματοοικονομικό και εμπορικό τομέα. Πιστεύουμε πως αποτελούμε γέφυρα ανάμεσα σε Ευρώπη και Κίνα, τόσο για την οικονομία, όσο και για τον πολιτισμό», δήλωσε ειδικότερα στο Xinhua. Στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Κίνας-Ελλάδας, καθώς και στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Belt and Road, Ελλάδα και Κίνα έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια στη συνεργασία τους σε πολλούς τομείς, αλλά πολλά ακόμα θα μπορούσαν να επιτευχθούν, είπε ο κ. Βούτσης.



«Η πορεία που ακολουθεί η Ελλάδα και η προσπάθεια που καταβάλλει για τις σχέσεις της με την Κίνα είναι αδιάλειπτες. Υφίστανται κάποια προσκόμματα, τα οποία απορρέουν από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία κάποιες φορές μεγεθύνονται ανάλογα με την "απειλή" που κάποιοι Ευρωπαίοι αισθάνονται από το ρόλο της Κίνας» δήλωσε. Γνωρίζουμε πολύ καλά τώρα ποια είναι τα όρια τα οποία επιτρέπει η ΕΕ σε σχέσεις, οι οποίες υπό άλλες συνθήκες θα αναπτύσσονταν πολύ πιο γοργά και σε μεγαλύτερο βαθμό» πρόσθεσε.



Παρά τα εμπόδια, ο Πρόεδρος της Βουλής μετέφερε το μήνυμα πως η Ελλάδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να βγει από την οκταετή κρίση χρέους και να συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.



Σε ό,τι αφορά στην Πρωτοβουλία Belt and Road, ο Έλληνας αξιωματούχος εξέφρασε την αισιοδοξία του. «Είμαι πολύ αισιόδοξος, ήμουν πολύ αισιόδοξος πως ολόκληρη η Ευρώπη, ειδικά τα Βαλκάνια και η χώρα μας θα ήταν ανοιχτά απέναντι στο μεγάλο αυτό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο αφορά και άλλες ηπείρους, και θα το στήριζαν, ούτως ώστε να υπάρξει συμφωνία ως προς τους όρους του εμπορίου, αλλά και σχετικά με τα πολιτιστικά προϊόντα και τις ανταλλαγές σε επίπεδο λαών.



«Προσπαθώ να διατηρώ την αισιοδοξία αυτή, όχι επειδή υπάρχουν σύννεφα από την ελληνική ή την κινεζική πλευρά, αλλά λόγω των όσων συμβαίνουν στον ευρύτερο χάρτη, όπως οι επαπειλούμενοι εμπορικοί πόλεμοι. Ποιος φανταζόταν πως θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά τέτοια θέματα προκύπτουν ανάμεσα στους μεγάλους πόλους, στις ΗΠΑ της κυβέρνησης Trump, στους G7, στη Ρωσία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ανέφερε.



Τέτοιου είδους εξελίξεις προκαλούν αστάθεια και αβεβαιότητα στην οικονομία και δύνανται να προκαλέσουν καθυστερήσεις στα σχέδια συνεργασίας, ή να τα θέσουν σε κίνδυνο, είπε ο κ. Βούτσης, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα στηρίζει τις προσπάθειες για την επίλυση τέτοιων θεμάτων.



«Παγιώνουμε τη σχέση μας με τη γειτονική ΠΓΔΜ μέσω συμφωνίας με προοπτική, η οποία βοηθά επίσης να διανοιχτεί η οδός για την Πρωτοβουλία Belt and Road και για το εμπόριο. Οι κινήσεις αυτές δεν είναι συμπτωματικές» δήλωσε, αναφερόμενος στην ιστορική συμφωνία που υπεγράφη την Κυριακή από Ελλάδα και ΠΓΔΜ βάζοντας τέλος στη μακροχρόνια αντιπαράθεση για το όνομα Μακεδονία.



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε Πεκίνο και Σαγκάη αυτή τη βδομάδα, ο Έλληνας αξιωματούχος θα αναζητήσει ευκαιρίες ενίσχυσης της διμερούς φιλίας και συνεργασίας σε διάφορα πεδία. Η συνέντευξη παραχωρήθηκε με αφορμή την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Κίνα από σήμερα Δευτέρα, 18 Ιουνίου, μετά από επίσημη πρόσκληση του ομολόγου του, Li Zhanshu, προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας στο Πεκίνο, ο κ. Βούτσης θα συναντηθεί επίσης, με τον Αντιπρόεδρο της Κίνας Wang Qishan και με τον πρόεδρο του Κινεζικού Ινστιτούτου για την Εξωτερική Πολιτική, Πρέσβη Wu Hailong. Επίσης, ο Πρόεδρος της Βουλής θα μεταβεί και στη Σαγκάη, όπου θα συναντηθεί με το δήμαρχο της πόλης Ying Yong, καθώς και με τον επικεφαλής της COSCO Xu Lirong. Τον κ. Βούτση συνοδεύουν στην Κίνα ο διπλωματικός του σύμβουλος, πρέσβης Σπυρίδων Θεοχαρόπουλος και η γενική διευθύντρια Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της Βουλής Μαργαρίτα Φλούδα.



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ