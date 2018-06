Δυναμική Ανάπτυξη Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας

Του Μάνου Κρανίδη*



Η βιώσιμη δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας είναι ο μονός δρόμος για την οριστική έξοδο από την πολυετή κρίση. Η λέξη ανάπτυξη μπορεί να έχει ειπωθεί επανειλημμένα από τις κυβερνήσεις και τους πολίτες, αλλά με κενό περιεχομένου και αδύναμο αποτέλεσμα. Το ρεαλιστικό εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο παραμένει ζητούμενο και οι επιτυχημένες δράσεις και πολιτικές παραμένουν διάσπαρτες, χωρίς συνεκτικότητα.



Ολα αυτά σε μια οικονομία ακόμη χωρίς δομές κατάλληλες για δυναμική ανάπτυξη χωρίς τη γάγγραινα του υπερδανεισμού. Γι’ αυτό απαιτείται άμεσα μια σαφής αναπτυξιακή στρατηγική και σχέδιο δράσης, βάσει των πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και των ικανοτήτων των Ελλήνων, με ουσιαστική μεταρρύθμιση του μοντέλου ανάπτυξης. Κύριο όμως ζήτημα είναι ο πυρήνας αυτή της στρατηγικής, το βασικό concept του νέου μοντέλου ανάπτυξης.



Τη λύση, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να φέρει ο ανταγωνισμός βάσει του χαμηλότερου κόστους όπου πλεονεκτούν σημαντικά άλλες χώρες στη διεθνή οικονομία. Το βασικό concept της Ελλάδας πρέπει να είναι ο διεθνής ανταγωνισμός της ελληνικής οικονομίας βάσει της παραγωγής υπηρεσιών, προϊόντων και έργων, υψηλής προστιθέμενης αξίας, σε μια Value for Money κουλτούρα δυναμικής ανάπτυξης. Μόνο τότε η ανάπτυξη θα είναι δυναμική, βιώσιμη και διατηρήσιμη, με πολλά θετικά αποτελέσματα τόσο σε δημοσιονομικό επίπεδο όσο και στην πολύπαθη πραγματική οικονομία.



Για να επιτευχθεί, όμως, μια τέτοιου είδους δυναμική ανάπτυξη πρέπει να υλοποιηθούν και να αλλάξουν πολλά, τα οποία δυστυχώς τα τελευταία οκτώ έτη μνημονίων δεν έγιναν πραγματικότητα.



Καταρχήν να ενισχυθεί και να ενσωματωθεί βαθιά στην κοινωνία η κουλτούρα της Value for Money λογικής. Οι ικανότητες και η γνώση του ανθρώπινου δυναμικού είναι υπαρκτές με σημαντικά περιθώρια αξιοποίησης. Απαιτούνται, όμως, γενναία κίνητρα για επενδύσεις και επιχειρηματικότητα υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως φορολογικά, χρηματοδότησης, μειωμένων εισφορών κ.λπ. Επίσης οι νέες επενδύσεις πρέπει να διοχετευθούν σε τεχνολογικές υποδομές αιχμής (μηχανολογικός εξοπλισμός, δίκτυα κ.λπ.) και σε παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών με σαφή εξωστρεφή προσανατολισμό. Ενώ κορυφαίο σημείο είναι η υλοποίηση, σταθερά και απρόσκοπτα, μιας στρατηγικής branding και διεθνούς προώθησης της ελληνικής οικονομίας ως πηγή παραγωγής ελκυστικών προϊόντων, έργων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας σε μια Value for Money λογική. Οι τομείς αιχμής είναι πολλοί και προφανείς, όπως ο τουρισμός, ο αγροτοδιατροφικός τομέας, οι μεταφορές, τα Logistics, το διεθνές εμπόριο, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, οι ιατρικές υπηρεσίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαχείριση απορριμμάτων και βέβαια οι κατασκευές και το real estate.



Είναι ζήτημα κοινής λογικής ότι η Ελλάδα, ως οικονομία και κοινωνία, οφείλει να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με κορμό μια υψηλής προστιθέμενης αξίας Value for Money φιλοσοφία και όχι απλά χαμηλότερου κόστους. Μόνο αυτή η φιλοσοφία θα προσδώσει δυναμική βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα μας, τόσο διεθνώς όσο και στην εσωτερική αγορά.



*Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc

CEO, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ «KRAMA PROPERTY»

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΜΙΔΑ, Πρόεδρος ΕΝΙΒΟΠΑ

www.kramaproperty.com, kramaproperty@gmail.com