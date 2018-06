Πέθανε ο καθηγητής εγκληματολογίας Βασίλης Καρύδης

«Έφυγε» ο καθηγητής Βασίλης Καρύδης ο οποίος διετέλεσε βοηθός του Συνηγόρου του Πολίτη το διάστημα 2010 -2016.



Ο Βασίλης Καρύδης σπούδασε νομικά στην Αθήνα, στο Λονδίνο (University College) και ήταν διδάκτωρ του τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου δίδαξε Εγκληματολογικές Επιστήμες από το 1993.



Από το 2004 ήταν καθηγητής στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Δημοσίευσε τα βιβλία «Εγκληματικότητα και κοινωνικός έλεγχος στην ΕΣΣΔ», Αντ. Σάκκουλας, 1991, «Η εγκληματικότητα των μεταναστών στην Ελλάδα», Παπαζήσης, 1996, «Η αθέατη εγκληματικότητα, Εθνική θυματολογική έρευνα», Αντ. Σάκκουλας, 2004, «Μετανάστες στην Ελλάδα: Όψεις Κοινωνικού Ελέγχου. Ηθικοί Πανικοί, Ποινική Δικαιοσύνη» Αντ. Σάκκουλας, 2010, καθώς και δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σχετικά με το μεταναστευτικό φαινόμενο, το σωφρονιστικό σύστημα, τη μέτρηση της εγκληματικότητας και το φαινόμενο της βίας.



Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών (ΚΕΜ), του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών (ΚΕΣΦ), του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΑΝΑ, της Επιστημονικής Επιτροπής του Ι.ΜΕ.ΠΟ. και πολλών επιστημονικών επιτροπών και ομάδων έργου. Συντόνιζε για την Ελλάδα το Δίκτυο Critical Criminology and Criminal Justice Systems in Europe και ήταν μέλος της διευθυντικής επιτροπής της European Group for the Study of Deviance and Social Control.



Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νίκος Βούτσης εξέφρασε την βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Βασίλη Καρύδη .



«Ο φίλος Βασίλης Καρύδης με την αγωνιστικότητά του, το δημοκρατικό του ήθος και το πλούσιο έργο του ως βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη στον κύκλο δικαιωμάτων του ανθρώπου το διάστημα 2010-2016, αλλά και ως εκτελών χρέη Συνηγόρου του Πολίτη για ένα έτος, έδωσε ένα σημαντικό δείγμα γραφής στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας. Διακρίθηκε με τη δράση του ως μέλος της Επιτροπής για την πρόληψη των Βασανιστηρίων στο Συμβούλιο της Ευρώπης και συμμετείχε δημιουργικά στο Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο των φυλακών της χώρας. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής επέδειξε πλούσιο εκπαιδευτικό έργο, ενώ με το σημαντικό συγγραφικό του έργο, αλλά και την ουσιαστική συμμετοχή του σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, σε επιστημονικά συμβούλια και οργανισμούς, συνέβαλε αποφασιστικά στην επιστημονική αναβάθμιση της αντεγκληματικής πολιτικής της χώρας μας, αλλά και στην ανάδειξη της αξίας της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου» αναφέρει ο πρόεδρος της Βουλής και εκφράζει στη σύζυγό του αν. καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και γενική γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Νίκη Μαρωνίτη, και τα παιδιά του τα θερμά του συλλυπητήρια.



