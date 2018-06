Μπόνο: Aντίθετη με τις αμερικανικές αξίες η πολιτική του χωρισμού οικογενειών μεταναστών

Bono to the rescue! U2 frontman lobbies to end family separation

Ο Μπόνο απηύθυνε σήμερα έκκληση στα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου να πιέσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει την πολιτική του, η οποία "είναι εντελώς αντίθετη με τις αμερικανικές αξίες".Ο διάσημος Ιρλανδός τραγουδιστής των U2 και ακτιβιστής, ο οποίος είχε αυτές τις μέρες συναυλίες στην περιοχή της Ουάσινγκτον συζήτησε με Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς βουλευτές στο Καπιτώλιο την τραγωδία των περισσότερων από 2.300 παιδιών που έχουν ήδη χωριστεί από τους γονείς τους, οι οποίοι συνελήφθησαν επειδή εισήλθαν παράνομα στις ΗΠΑ από το Μεξικό."Μίλησα με πολλούς Ρεπουμπλικάνους", δήλωσε ο Μπόνο στο AFP. "Αυτοί είπαν ότι θέλουν να βρεθεί μια λύση. Ωστόσο πρόκειται για κάτι που πρέπει πολύ απλά να σταματήσει (...) Είναι εντελώς αντίθετο με τις αμερικανικές αξίες", πρόσθεσε, όπως ανέφερε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.Ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει πλήθος επικρίσεων, ακόμη και από το δικό του στρατόπεδο, λόγω της πολιτικής του της "μηδενικής ανοχής" στην μετανάστευση και κυρίως της απόφασής του να διώκονται ποινικά και συστηματικά οποιοιδήποτε ενήλικες διασχίζουν παράνομα τα σύνορα των ΗΠΑ.Οι ανήλικοι, οι οποίοι δεν μπορούν να συλληφθούν μαζί με τους γονείς τους που εισήλθαν παράνομα στο έδαφος των ΗΠΑ, στέλνονται σε κέντρα διαμονής και ως εκ τούτου χωρίζονται από τους γονείς τους.Ο Μπόνο είναι συνιδρυτής της the ONE Campaign, η οποία αγωνίζεται κατά της φτώχειας και του HIV. Βρισκόταν στο Κογκρέσο για να ευχαριστήσει τους βουλευτές για την χρηματοδότηση προγραμμάτων διεθνούς ανάπτυξης.