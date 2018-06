WSJ: Σχέδιο συγχώνευσης των υπουργείων Εργασίας - Παιδείας εξετάζει ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να προτείνει σήμερα τη συγχώνευση του υπουργείου Εργασίας με το υπουργείο Παιδείας, έγραψε την Τετάρτη η εφημερίδα The Wall Street Journal.



Επικαλούμενη μια πηγή ενήμερη για το περιεχόμενό της, η οικονομική εφημερίδα εξηγεί πως η πρόταση αυτή ακολουθεί την εξέταση από την κυβέρνηση διαφόρων εισηγήσεων προκειμένου να συρρικνωθεί το μέγεθος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.



Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς του ζήτησε να σχολιάσει το δημοσίευμα.



Μια τόσο σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση πιθανότατα θα απαιτήσει την έγκριση του Κογκρέσου, αλλά είναι ασαφές ακόμα το εάν και κατά πόσον οι αμερικανοί κοινοβουλευτικοί θα ταχθούν υπέρ της πρότασης, με τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου να βρίσκονται πλέον πιο κοντά στον ορίζοντα.



Οι ρεπουμπλικάνοι εδώ και πολύ καιρό επικρίνουν το μέγεθος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και πολλοί από αυτούς καταφέρονται συχνά εναντίον του υπουργείου Παιδείας, το οποίο διατείνονται ότι παρεμβαίνει στη δικαιοδοσία των τοπικών και των πολιτειακών αρχών.



Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει επίσης να προτείνει, ίσως ακόμη και σήμερα, να υπαχθούν διάφορα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας σε ένα νέο «υπερυπουργείο» που θα αντικαταστήσει το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, έγραψε η εφημερίδα The New York Times, που επικαλέστηκε στελέχη της κυβέρνησης ενήμερη για τα σχέδια του Λευκού Οίκου.

Ανάμεσα στα προγράμματα που ο αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να υπαγάγει στο νέο υπερυπουργείο είναι και αυτό για τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας σε 40 εκατομμύρια Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα (το λεγόμενο Supplemental Nutrition Assistance Program, ή SNAP), σύμφωνα με τους Τάιμς.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαχειρίζεται σήμερα το υπουργείο Γεωργίας. Ο αρχιτέκτονας αυτού του σχεδίου είναι ο επικεφαλής της διεύθυνσης διαχείρισης και προϋπολογισμού Μικ Μαλβέινι, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα. Η διεύθυνση αυτή δεν απάντησε αμέσως όταν της ζητήθηκε από το Ρόιτερς σχόλιο για το δημοσίευμα.