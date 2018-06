Η Μελάνια επισκέφθηκε παιδιά μεταναστών σε κέντρα κράτησης – Το μήνυμα στο μπουφάν της που προκάλεσε αντιδράσεις (ΒΙΝΤΕΟ)

Melania Trump visits child migrants wearing 'I really don't care' jacket pic.twitter.com/l3Y7YCHuWu — The Independent (@Independent) June 22, 2018

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ επισκέφθηκε χθες Πέμπτη χαμογελαστή ένα κέντρο όπου κρατούνται παιδιά παράτυπων μεταναστών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στα αμερικανικά σύνορα, την ώρα που συνεχίζονται οι επικρίσεις εις βάρους του συζύγου της ο οποίος κατηγορείται ότι ευθύνεται για αυτή την «απάνθρωπη» κατάσταση.«Φοβούνται χωρίς τις οικογένειές τους», δήλωσε η Μελάνια αφού συναντήθηκε με κάποια από τα παιδιά που κρατούνται στο κέντρο της πόλης Μακάλεν στο Τέξας, τα οποία είχαν γράψει «Καλώς ήρθατε» πάνω σε μια αμερικανική σημαία.«Σας ευχαριστώ για το έργο σας, τη συμπόνια και την καλοσύνη που τους δώσατε αυτή τη δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ απευθυνόμενη στο προσωπικό του κέντρου, όπου πέρασε περισσότερη από μία ώρα.Μια σκηνή που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί λίγες ώρες νωρίτερα, προτού ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράψει διάταγμα για να σταματήσει η πρακτική του χωρισμού των παιδιών από τους γονείς τους.Όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος η Μελάνια έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή του αυτή. Όμως το διάταγμα δεν διευθετεί την τύχη των περισσότερων από 2.300 παιδιών που έχουν χωριστεί από τους γονείς τους από τις αρχές Μαΐου.Το Πεντάγωνο έχει λάβει εντολή να προετοιμάσει καταλύματα στις στρατιωτικές βάσεις για να μπορέσουν να μείνουν οι 20.000 ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες χωρίς χαρτιά.Πώς μπορώ «να βοηθήσω να ενωθούν αυτά τα παιδιά με τις οικογένειές τους το συντομότερο δυνατό;», ρώτησε η Μελάνια Τραμπ το προσωπικό του κέντρου.Σε αυτό το κέντρο υποδοχής μένουν περίπου 60 παιδιά ηλικίας 5 με 17 ετών από την Ονδούρα και το Ελ Σαλβαδόρ. Τα περισσότερα είναι έφηβοι που ξεκίνησαν μόνοι τους για το ταξίδι προς τις ΗΠΑ. Έξι έχουν χωριστεί από τους γονείς τους στα αμερικανικά σύνορα.Σύμφωνα με την εκπρόσωπό της Στέφανι Γκρίσαμ, η πρώτη κυρία είχε μόνη της την ιδέα για την επίσκεψη αυτή.Η επίσκεψη οργανώθηκε με άκρα μυστικότητα όμως η επιλογή της Μελάνια Τραμπ να φορέσει ένα μπουφάν μάρκας Zara που έγραφε: «Πραγματικά δεν με νοιάζει, εσένα;» προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.Η εκπρόσωπός της διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε «κρυφό μήνυμα» πίσω από την επιλογή του μπουφάν. Όμως ο Τραμπ την αντέκρουσε, επισημαίνοντας σε ένα tweet του ότι η σύζυγός του αναφερόταν «στα Fake News».«Χάος», έλλειψη προετοιμασίας: μην μπορώντας να αντεπεξέλθουν πολλές ΜΚΟ που προσπαθούν να επανενώσουν τους παράτυπους μετανάστες στις ΗΠΑ με τα παιδιά τους κατήγγειλαν χθες Πέμπτη την απουσία οργάνωσης από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στις άμεσες ανάγκες των οικογενειών.Ο Τραμπ έκανε στροφή 180 μοιρών την Τετάρτη ανακοινώνοντας ότι τερματίζει την πολιτική χωρισμού των παιδιών παράτυπων μεταναστών από τους γονείς τους στα μεξικανικά σύνορα. Όμως ήδη περισσότερα από 2.300 παιδιά έχουν χωριστεί από τους γονείς τους και κάποια έχουν σταλεί χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.Το σύστημα ήταν ήδη στα όριά του προσπαθώντας να αντεπεξέλθει στις ανάγκες των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών , συχνά έφηβων που περνούν μόνοι τους τα σύνορα, εξήγησε η Γουέντι Γιανγκ, πρόεδρος της ένωσης Kids in Need of Defense.«Ήδη δυσκολευόμασταν να αντεπεξέλθουμε στις ανάγκες αυτών των παιδιών και τώρα έχουμε 2.300 επιπλέον με απίστευτα περίπλοκες ανάγκες», πρόσθεσε.Πολλοί αξιωματούχοι μη κυβερνητικών οργανώσεων υπογράμμισαν ότι, παρά τη στροφή του Τραμπ, οι αρχές δεν έχουν θέσει σε εφαρμογή καμία διαδικασία επανένωσης των ήδη χωρισμένων οικογενειών.«Δεν έχουμε δει καμία απόδειξη ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή από την κυβέρνηση ένα σύστημα που θα διασφαλίζει ότι αυτές οι οικογένειες επικοινωνούν μεταξύ τους ή ότι επανενώθηκαν», επεσήμανε η Γιανγκ, χαρακτηρίζοντας «χαοτική» τη διαδικασία.Τα παιδιά περιμένουν σε άθλιες συνθήκες, καταγγέλλει από την πλευρά του ο Άλαν Σαπίρο, ένας παιδίατρος που έχει επισκεφθεί πολλά κέντρα όπου μένουν παιδιά μεταναστών. Δήλωσε ότι είδε παιδιά «που δεν μπορούν να μιλήσουν», άλλα που έχουν γίνει ανεξέλεγκτα ή που είναι εξαντλημένα.Ο Σαπίρο εξέφρασε επίσης «τη μεγάλη του ανησυχία» καθώς είδε παιδιά κλεισμένα σε «πολύ σκληρές» συνθήκες, σε κελιά που κάνει κρύο, όπου η τροφή είναι κακή και η ιατρική φροντίδα υποτυπώδης.Η κατάσταση «είναι πολύ μπερδεμένη, με αντικρουόμενες εντολές και πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από τους ίδιους τους αξιωματούχους της κυβέρνησης», υπογράμμισε η Μισέλ Μπρέιν, υπεύθυνη της Women’s Refugee Commission.«Είναι ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου που λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση, η οποία κάνει μεγάλες ανακοινώσεις χωρίς να έχει σχέδιο για να τις υλοποιήσει, επιτείνοντας το χάος επί του πεδίου», πρόσθεσε.