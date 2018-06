Καινοτόμες δράσεις στον τομέα Φυσικής Πλάσματος με Ισχυρά Laser - Το ΤΕΙ Κρήτης συντονίζει πανευρωπαϊκό πρόγραμμα

«Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις στον τομέα της Φυσικής Πλάσματος με Ισχυρά Laser» είναι το αντικείμενο του ευρωπαϊκού προγράμματος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης POWER LAPS, που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο από 2 έως και 13 Ιουλίου 2018.Σύμφωνα με το πρόεδρο του ΤΕΙ Νεκτάριο Παπαδογιάννη, πρόκειται για ένα προχωρημένο και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σεμινάρια και εργαστήρια, που θα αφορούν θέματα αλληλεπίδρασης ισχυρών λέιζερ με την ύλη και σχετικές εφαρμογές. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν καθηγητές από το ΤΕΙ Κρήτης (Κέντρο Φυσικής Πλάσματος και Laser) που είναι και συντονιστής του προγράμματος, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το University of York (Βρετανία), το University of Bordeaux (Γαλλία), το Queens University του Μπέλφαστ (Βρετανία), την Ecole Polytechique (Γαλλία), το Czech Technical University of Prague (Τσεχοσλοβακία), και το University of Salamanca (Ισπανία).Η εκπαίδευση η οποία γίνεται με χρηματοδότηση του Erasmus+ ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017 από το York της Αγγλίας και οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές των παραπάνω πανεπιστημίων λαμβάνουν εκπαίδευση στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια μέχρι τον Μάρτιο του 2019. Η εντατική εκπαίδευση στο ΤΕΙ Κρήτης (Κέντρο Φυσικής Πλάσματος και Laser του ΤΕΙ Κρήτης - www.cppl.teicrete.gr ) θα λάβει χώρα από τις 2 Ιουλίου έως τις 13 Ιουλίου 2018, στις νεόδμητες εγκαταστάσεις του Κέντρου στο Ρέθυμνο.Το PowerLaps στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων, στην απασχολησιμότητα των επιστημόνων στον τομέα της φυσικής πλάσματος και των λέιζερ υψηλής ισχύος, μέσω της μελέτης και της κατάρτισης εντός και εκτός των χωρών τους, παράλληλα με την ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας.Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, θα αποκτήσουν μεταξύ άλλων και υψηλής ποιότητας επαγγελματική κατάρτιση. Ο δήμος ο οποίος υποστηρίζει τις δράσεις του συγκεκριμένου τμήματος το οποίο απολαμβάνει διεθνή αναγνώριση αλλά και σημαντικές επιστημονικές επιτυχίες στην έρευνα των LASER, συμπαρίσταται στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, με χορηγία στις εσωτερικές μετακινήσεις και στο κοινωνικό πρόγραμμα.Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να λάβει κάνεις από την ιστοσελίδα