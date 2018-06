MYTILINEOS: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 - Πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή, οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την μη-χρηματοοικονομική πληροφόρηση και η ένταξη κριτηρίων βιωσιμότητας στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλάζουν τις απαιτήσεις για τη λειτουργία της σύγχρονης υπεύθυνης επιχείρησης, προωθώντας τις επενδύσεις προς όφελος των πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης.Έτσι, η MYTILINEOS αξιοποιεί επιχειρησιακά τις ευκαιρίες που προσφέρει η πορεία προς το μεγάλο στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και μετατρέπει τις προκλήσεις σε νέες δυνατότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, το 2017 η εταιρεία επικεντρώθηκε ακόμα περισσότερο στη διαχείριση των Ουσιωδών θεμάτων που συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα της και έχουν αξιολογηθεί και ιεραρχηθεί από τις βασικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων.Αυτή η προσπάθεια αποτυπώνεται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017, με τίτλο «Προωθώντας τις βιώσιμες πρακτικές σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας μας», η οποία δημοσιεύτηκε κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Η έκθεση αποτελεί τη 10η συνεχόμενη δημοσίευση Μη Χρηματοοικονομικών Στοιχείων της MYTILINEOS και καταρτίστηκε σύμφωνα με τα νέα Πρότυπα GRI. Επικεντρώνεται στην ευθυγράμμιση της στρατηγικής και κατ’ επέκταση των Εργασιακών, Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών πρακτικών της εταιρείας με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030), παρουσιάζοντας τα αντίστοιχα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και πρωτοβουλίες.Στα πιο σημαντικά επιτεύγματα της MYTILNEOS για το 2017 περιλαμβάνονται:• Η αύξηση της συνολικής απασχόλησης κατά 7% και η δημιουργία 95 νέων θέσεων εργασίας.• Η μείωση του δείκτη συχνότητας ατυχημάτων κατά 28% (0,15 ατυχήματα ανά 200.000 ώρες εργασίας).• Η αύξηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων κατά 39% & 23% αντίστοιχα από το 2016.• Η συστηματική αναζήτηση μεθόδων αξιοποίησης καταλοίπων βωξίτη με τη συμμετοχή σε νέα καινοτόμα ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα.• Η δέσμευσή στην πρωτοβουλία G.E.F.Y.R.A για την προετοιμασία ποιοτικών θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες.• Η επιμέρους μείωση των εκπομπών CO2 κατά 86.616 τόνους και των εκπομπών σκόνης κατά 18,8 τόνους στον Τομέα Μεταλλουργίας• Η υιοθέτηση της διεθνούς μεθοδολογίας SROI (Social Return on Investment) σε σημαντικές δράσεις Ε.Κ.Ε.• Η αναβάθμιση της επίδοσης (από Β σε Α-) στη Διεθνή πρωτοβουλία Βιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water που αφορά στη διαχείριση του νερού.Η πληρότητα των πληροφοριών της έκθεσης υποστηρίζεται και από την ανανεωμένη εφαρμογή «Generated Value Scorecard» που έρχεται να καλύψει την ανάγκη μιας πιο ολοκληρωμένης πληροφόρησης συνδυάζοντας χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά θέματα, ώστε να μπορεί να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη άποψη για τον τρόπο που η MYTILINEOS δημιουργεί αξία για τους μετόχους της, τις υπόλοιπες ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων αλλά και την ευρύτερη κοινωνία, στην προσπάθειά της να εκπληρώσει την αποστολή και το όραμά της.Μπορείτε να διαβάσετε την «Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017» στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.mytilineos.gr/el-gr/csr-reports/publications Μπορείτε να επισκεφθείτε την εφαρμογή «Generated Value Scorecard» στη διεύθυνση: http://scorecard.mytilineos.gr/