Ας σταματήσουν κάποιοι την παραπληροφόρηση. Καταντάει εμμονή. Οι βουλευτές μας λένε ότι δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση & αυτοί επιμένουν ότι η δεξαμενή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ φτάνει μέχρι το Ποτάμι! Ο δικός μας δρόμος είναι άλλος. "Get up, stand up, don't give up the fight" - Bob Marley. — Stavros Theodorakis (@St_Theodorakis) June 27, 2018

Σε ανάρτηση του, σχολιάζοντας πληροφορίες και φήμες για μετακίνηση βουλευτών του Ποταμιού στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σταύρος Θεοδωράκης αναφέρει τα εξής:«Ας σταματήσουν κάποιοι την παραπληροφόρηση. Καταντάει εμμονή. Οι βουλευτές μας λένε ότι δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση & αυτοί επιμένουν ότι η δεξαμενή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ φτάνει μέχρι το Ποτάμι! Ο δικός μας δρόμος είναι άλλος. "Get up, stand up, don't give up the fight" - Bob Marley».