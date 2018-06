Εκτενές αφιέρωμα του γαλλικού περιοδικού Le Point : «Ελλάδα, η αναγέννηση»

Ο τίτλος του εξωφύλλου είναι: «Ελλάδα, η αναγέννηση», ενώ το αφιέρωμα περιλαμβάνει συνέντευξη που παραχώρησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους δημοσιογράφους Etienne Gernelle και Romain Gubert και σειρά άρθρων σχετικά με την Ελλάδα.



Το πρώτο άρθρο του αφιερώματος έχει την υπογραφή του ειδικού απεσταλμένου του περιοδικού, Dominique Dunglas, σε συνεργασία με την ανταποκρίτρια γαλλικών ΜΜΕ στην Αθήνα, MarinaRafenberg, και έχει τον ομώνυμο τίτλο: «Ελλάδα, η αναγέννηση» και υπότιτλο: «Η Αθήνα, η οποία έχει γίνει πολύ δημοφιλής, φιλοξένησε το 2017, 5 εκατομμύρια επισκέπτες, εκ των οποίων οι 400.000 την επισκέφτηκαν για την έκθεση σύγχρονης τέχνης Documenta».



Στο άρθρο αναφέρεται, μεταξύ άλλων: Τοίχοι με γκράφιτι, εναλλακτικά κοινωνικά κέντρα: το πιο γόνιμο incubator της Αθήνας, το The Cube, βρίσκεται στα Εξάρχεια, την αγαπημένη γειτονιά των εναλλακτικών της πόλης. Σε έναν ανοιχτό, ενιαίο χώρο με διάσπαρτα γραφεία, οι start-uppers πίνουν κρύο καφέ, εθνικό σπορ των Ελλήνων, πληκτρολογώντας.



Μην σας μπερδεύει η φαινομενική χαλαρότητα: κάποιες από τις πιο σημαντικές ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις γεννήθηκαν ή έκαναν το πέρασμά τους από εδώ: η Beat, το ελληνικό Uber που εξαγοράστηκε από την Daimler, η Resin.io, που είναι παρούσα στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη, ή η Workable, που εξειδικεύεται στις προσλήψεις προσωπικού και έχει 6.000 πελάτες σε 100 χώρες. Όλες συνιστούν την avant-garde μιας Ελλάδας, που θέλει να επανεφεύρει τον εαυτό τη.ς ύστερα από 8 χρόνια κρίσης. Στο ρεπορτάζ μιλάει ο Σταύρος Μεσσήνης, ιδρυτής του The Cube, ο οποίος επισημαίνει ότι «μπορεί οι start-ups να μην λύσουν το πρόβλημα της μαζικής ανεργίας και την κρίση που άφησε βαθιές πληγές που θα χρειαστούν χρόνια για να κλείσουν, αλλά βοήθησαν να γεννηθεί μια νέα γενιά επιχειρηματιών».



«Ο Τσίπρας έκανε τη δουλειά του». Ένα χελιδόνι «new-tech» δεν φέρνει την άνοιξη. «Οι Έλληνες έχασαν το 40% της αγοραστικής τους δύναμης, το 30% του πληθυσμού έπεσε στη φτώχεια, το 45% των νέων είναι άνεργοι και όσοι δουλεύουν, λαμβάνουν χαμηλότερο μισθό από αυτόν που τους αναλογεί. Οι Έλληνες δεν έχουν καμία αίσθηση ότι έχουν βγει από την κρίση και η πλειοψηφία δεν έχει πλέον τη δύναμη να αγωνιστεί», δηλώνει ο πολιτειολόγος Γιώργος Σεφερτζής. (…) Η ψυχίατρος Μαρία Οικονόμου «αναφέρεται στις αυξήσεις κατά 30% των αυτοκτονιών, αλλά και της χρήσης αγχολυτικών». «Οι Έλληνες δεν τρελάθηκαν όλοι ξαφνικά. Δεν υπάρχουν περισσότεροι σχιζοφρενείς ή διπολικοί από την εποχή προ κρίσης. Η κατάθλιψη μπήκε σε όλα τα σπίτια, διότι σε όλα τα σπίτια υπάρχει ένας ή παραπάνω άνεργοι. Η καταστροφή ήταν πολύ μεγάλη για να επικαλεστούμε τις συλλογικές αντοχές, ακόμη κι αν κάποιοι βλέπουν φως στην άκρη του τούνελ».



Τον τελευταίο χρόνο, η Ελλάδα είδε τους βασικούς μακροοικονομικούς της δείκτες να περνάνε στο πράσινο. Το ρεπορτάζ αναφέρεται στα ποσοστά ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και στο πρωτογενές πλεόνασμα, καθώς και στην πτώση του ποσοστού ανεργίας στο 20%. Με τη βοήθεια του γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών, οι ελληνικές φορολογικές αρχές μείωσαν κατά το ήμισυ τη φοροδιαφυγή.



«Μπορεί να ασκούμε κριτική σε κάποιες καθυστερήσεις, να συμφωνούμε περισσότερο ή λιγότερο με τους τρόπους, αλλά όλοι παραδεχόμαστε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε τη δουλειά του», αναφέρει πηγή που παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα. «Τα δημόσια οικονομικά εξυγιάνθηκαν. Οι Έλληνες δεν είχαν καταλάβει τι τους περίμενε το 2008. Σήμερα, μόνο οι νεοναζί και οι κομμουνιστές δεν έχουν καταλάβει ότι υπερέβαλαν, τα προηγούμενα χρόνια, και ότι η λιτότητα ήταν απαραίτητη. Αλλά, το μελανό σημείο είναι η οργάνωση του κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης. Και είναι απαράδεκτο οι Έλληνες να είναι εκείνοι που πληρώνουν τους περισσότερους φόρους στην ΕΕ και να έχουν τις λιγότερες υπηρεσίες», αναφέρει η ίδια πηγή.



Η μεταρρύθμιση του Κράτους. Ο πολιτειολόγος Ηλίας Νικολόπουλος αναφέρει ότι «μόνο το 15% των Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων εργάζεται πραγματικά». Σε κάθε περίπτωση, ο πραγματικός εφιάλτης για τους Έλληνες, αλλά και για τους ξένους επενδυτές, είναι το σύνολο των διαφορετικών νόμων που συσσωρεύονται, χωρίς να καταργούν τους προηγούμενους. Οι Έλληνες έχουν εφεύρει έναν όρο: πολυνομία, για να περιγράψουν την καφκική Δημόσια Διοίκηση της χώρας τους.



To άρθρο αναφέρει στη συνέχεια ότι «υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης». «Η ανάκαμψη αυτή χρονολογείται στην άνοιξη του 2017. Από τους 45 επιχειρηματίες που συνόδευσαν τον Εμμανουέλ Μακρόν στην επίσκεψή του στην Ελλάδα, οι 12 υπέγραψαν κάποιο συμβόλαιο», αναφέρει υπεύθυνος της Business France, οργανισμού της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα που έχει ως αρμοδιότητα τη διευκόλυνση των Γάλλων επενδυτών.



Στη συνέχεια γίνεται ειδική αναφορά στον τουρισμό. Οι τουρίστες, τρομαγμένοι από την κατάσταση στο Μαγκρέμπ και το σκοτεινό κλίμα που επικρατεί στην Τουρκία του Ερντογάν, είναι πλέον πολυάριθμοι στους δρόμους της Αθήνας και στα ραντάρ της ελληνικής οικονομίας.



Ήταν 27 εκ. το 2016, 30 εκ. το 2017, ενώ φέτος αναμένεται ότι θα ξεπεράσουν τα 38 εκατομμύρια. Η τουριστική σαιζόν έχει παραταθεί και οι ταξιδιώτες δεν περιορίζονται μόνο στα διάσημα νησιά της Μυκόνου και της Σαντορίνης. Η Αθήνα, έχει γίνει ιδιαιτέρως δημοφιλής και φιλοξένησε 5 εκατομμύρια επισκέπτες το 2017, εκ των οποίων οι 400.000 ήρθαν αποκλειστικά για την έκθεση σύγχρονη τέχνης Documenta. Η εταιρεία Aegean Airlines παρήγγειλε μόλις 42 νέα αεροσκάφη της Airbus, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αύξηση της ζήτησης. Ο Τουρισμός, αλλά και οι τομείς της ενέργειας και των αγροτικών τροφίμων έχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Με την προϋπόθεση να καλυφτεί ο χαμένος χρόνος.



Οι 500.000 νέοι που έχουν φύγει αποτελούν πληγή για τη χώρα των 10,8 εκατομμυρίων κατοίκων. (…) Ωστόσο, υπάρχουν εταιρείες, όπως η L’ Oreal, που επιχειρούν να προσελκύσουν εκ νέου τα στελέχη που έχουν αποχωρήσει.



To ρεπορτάζ φιλοξενεί εξάλλου δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, κ. Γιώργου Κατρούγκαλου, ο οποίος αναφέρεται στις μειώσεις των συντάξεων: «Ελπίζουμε να αποφύγουμε αυτήν την τελευταία δοκιμασία για τους Έλληνες. Έχουμε ελπίδες. Ούτε η γενική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, ούτε η χρηματοδότηση των συνταξιοδοτικών ταμείων δικαιολογούν νέες περικοπές. Το κλίμα ανάμεσα στην Ελλάδα και τους δανειστές της έχει αλλάξει σημαντικά, δεν έχει χαρακτήρα επιβολής ποινών. Το πρόβλημα είναι το χρέος».



Το άρθρο καταλήγει: Η άνοιξη του 2018 δεν μοιάζει με αυτές της προηγούμενης δεκαετίας. Τα εμπορικά καταστήματα, τα εστιατόρια και τα μπαρ που άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο είναι γεμάτα τουρίστες. (…) Σύγχρονοι καλλιτέχνες από τις πέντε ηπείρους έρχονται στην Αθήνα, η οποία «είναι το νέο Βερολίνο», όπως γράφει ο graffiti artist Cacao Rocks.



Στη συνέχεια του αφιερώματος, φιλοξενείται άρθρο της Marine Rafenberg με τίτλο: «Άρχισε πόλεμο στα φακελάκια. Για να καταπολεμήσει τη διαφθορά, η Χριστίνα Τρεμόντι έχει ένα όπλο: την start-up της». Το δημοσίευμα επικεντρώνεται στην πρωτοβουλία της κ. Τρεμόντι να δημιουργήσει, το 2012, την ιστοσελίδα edosafakelaki.org, κάνοντας αναφορές και στην υπόθεση Novartis.



To αφιέρωμα ολοκληρώνεται με τις εξής ενότητες:



• «Ο νέος ναός των Αθηνών». Παρουσίαση του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

• «Φολέγανδρος, το νησί της καταγωγής». Μικρό αφιέρωμα στο νησί των Κυκλάδων.

• «Sur l’ Olympe des villas». Αφιέρωμα σε πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών προδιαγραφών.

• «Αθήνα, θεά της γαστρονομίας»

• «Οι Έλληνες δημιουργοί δεν γνωρίζουν την κρίση». Αναφορές σε ελληνικές εταιρείας ένδυσης, υπόδησης και κοσμημάτων (Zeus+Dione, AGS, Zolotas, Nikos Koulis, Yannis Sergakis).