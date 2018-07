Δυναμική συμμετοχή του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στο European Medical Tourism & Global Healthcare Congress 2018

Συνεπής στη στρατηγική ανάπτυξης του Ιατρικού Τουρισμού, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών σε συνεργασία με τη CIGNA συμμετείχε ως «Πλατινένιος Χορηγός» (Platinum Sponsor) του European Medical Tourism & Global Healthcare Congress 2018 που διοργανώθηκε από το Global Healthcare Resources και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Πρόκειται για μία διήμερη ετήσια διοργάνωση, η οποία για μία ακόμη φορά, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των επαγγελματιών του κλάδου.Το «European Medical Tourism & Global Healthcare Congress 2018» διεξήχθη με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων, από όλον τον κόσμο, κυβερνητικών και θεσμικών φορέων αρμόδιων για θέματα ιατρικού τουρισμού καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο κλάδο. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν πληθώρα B2B και Β2C συναντήσεων, παρουσιάστηκαν επιλεγμένα case studies και συζητήθηκαν όλες οι τελευταίες εξελίξεις, τάσεις, προοπτικές και προκλήσεις, όσον αφορά στον ιατρικό τουρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.Ενδεικτικά, η ενότητα «Public Private Partnership Summit» ανέδειξε τους τρόπους, με τους οποίους τα κράτη, οι κύριοι ασφαλιστικοί πάροχοι και οι πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών μπορούν να συνεργαστούν, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε ανταγωνιστικό κόστος, προς όφελος του ασθενούς ταξιδιώτη εκτός της χώρας του, ενώ στην ενότητα «Accreditation in Medical Travel Driving Patient Excellence» αναδείχθηκε, μεταξύ άλλων, η πρωτοπορία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών σε ό, τι αφορά την εξυπηρέτηση των Διεθνών Ασθενών. Αντίστοιχα, στην ενότητα «European Medical Director’s Summit» αναπτύχθηκε η σημασία που έχει η ψηφιακή στρατηγική, το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Υγείας και τα Κέντρα Αριστείας στη διευκόλυνση του Ευρωπαϊκού Ιατρικού Τουρισμού, καθώς επίσης οι βασικές αρχές της νέας οδηγίας για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) και η σημασία του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς, τα οποία αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του Ιατρικού Τουρισμού. Από πλευράς Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, συμμετείχαν με ομιλίες στις ενότητες του European Medical Tourism & Global Healthcare Congress 2018, ο Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Επιστημονικός Διευθυντής και Διευθυντής της Γενικής, Βαριατρικής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, η κα Χριστίνα Δουμπαλή, MD, Διευθύντρια Τμήματος Διεθνών Ασθενών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και ο κ. Μιχάλης Σπανός, Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης και Πληροφορικής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.Η ηγετική παρουσία του Ομίλου σε μία από τις πλέον σημαντικές διοργανώσεις του είδους, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας, αλλά και στην προσέγγιση με συντεταγμένες ενέργειες του κλάδου του ιατρικού τουρισμού, που παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική.Την έναρξη του European Medical Tourism and Global Healthcare Congress 2018, για το οποίο επιλέχθηκε η χώρα μας, κήρυξε ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος τόνισε: «Καλωσορίζουμε το European Medical Tourism and Global Healthcare Congress στην Ελλάδα, στη χώρα που γεννήθηκε η σύγχρονη ιατρική επιστήμη και όπου τα ιατρικά θαύματα, σε ένα ευρύτατο επιστημονικό φάσμα, συνεχίζονται καθημερινά. Όπως όλοι γνωρίζετε, η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική βρίσκονται, πλέον, σε ένα κρίσιμο «σταυροδρόμι» αλλαγών και λήψης σημαντικών αποφάσεων: στην κατεύθυνση του να ακολουθήσουν τις νέες τάσεις μετασχηματισμού και εξέλιξης στην υγειονομική περίθαλψη, που επιτάσσουν την προσφορά υψηλού επιπέδου και “value for money” υπηρεσιών υγείας από κέντρα αριστείας.. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών είναι έτοιμος να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία μετασχηματισμού του κλάδου. Σας προσκαλούμε να παρακολουθείτε στενά τις εξελίξεις σε αυτό το μέρος του κόσμου, μιας και ο Όμιλος έχει ήδη ξεκινήσει τη συντεταγμένη πορεία του για να «ταράξει τα νερά» στον Ευρωπαϊκό χώρο της Υγείας».