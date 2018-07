2018 Jazz in July Festival - Το σημαντικότερο Jazz Festival στην Κρήτη

Ο Βάμος Χανίων εδραιώνεται ως ο απόλυτος Jazz προορισμός, καθώς το 7ο Jazz in July Festival ( www.jazzinjuly.gr ) φιλοξενεί φέτος μερικά από τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής. Makis Ablianitis Quartet, Zoe Gilby Trio, Groove Elation Project, Jean-Loup Longnon Quintet και πολλοί άλλοι εξαιρετικοί μουσικοί θα ομορφύνουν τις νύχτες του Ιουλίου σκορπώντας τις νότες τους ανάμεσα στα λιόδεντρα. Το 7ο Jazz in July Festival περιλαμβάνει 8 συναυλίες μεταξύ 4 και 20 Ιουλίου.H Vamos Art & Thought εστιάζοντας στην ανάδειξη του Βάμου και της ευρύτερης περιοχής μέσω των πολιτιστικών δράσεων, όπως η διοργάνωση συναυλιών, εκθέσεων ζωγραφικής, προβολή ταινιών, θεατρικών δρώμενων κ.α έχει ως στόχο την δημιουργία ενός πυρήνα τέχνης και σκέψης λειτουργώντας διαδραστικά ανάμεσα στους καλλιτέχνες και το κοινό. Η συνύπαρξη τους άλλωστε στο ίδιο χωριό, ευνοεί τον ουσιαστικό διάλογο και τις ευφάνταστες ιδέες που ενίοτε γίνονται πράξεις.Το Jazz in July Festival, με γνώμονα την πραγματοποίηση συναυλιών υψηλού επιπέδου με ελληνικά και διεθνή σχήματα, αναζητά παράλληλα ιδέες που θα εμφυσήσουν την αγάπη για τη μουσική και θα εμπλουτίσουν την πολιτιστική προσφορά προς το διεθνές κοινό αλλά και την τοπική κοινωνία.Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσει φέτος στο πρόγραμμα του το εκπαιδευτικό σκέλος επιδιώκοντας να φέρει τον Βάμο πιο κοντά στους φίλους της μουσικής και του θεάτρου, μέσα από μία ιδιαίτερα καινοτόμα πρωτοβουλία.Στο θεατράκι που δίνονται οι συναυλίες και σε διαρκή συνομιλία με το φεστιβάλ και τις μπάντες, θα λάβει χώρα ένα υψηλού επιπέδου σεμινάριο μεταξύ 11 και 18 Ιουλίου από τον κορυφαίο μουσικό Νίκο Τουλιάτο!Ο πολύπειρος ντάμερ, περκασιονίστας, ηθοποιός, περφόρμερ και πάνω απ’ όλα δάσκαλος Νίκος Τουλιάτος, έχοντας εκπαιδεύσει χιλιάδες ανθρώπους πάνω στις φόρμες γηγενών και διεθνών παραδοσιακών μουσικών ακουσμάτων, θα μεταδώσει τις γνώσεις του εστιάζοντας στον αυτοσχεδιασμό και τη ρυθμολογία υπό τους ήχους των κρουστών. Μια ανεκτίμητη εκπαιδευτική εμπειρία!Παράλληλα, μετά τις παρουσιάσεις σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη–Αλεξανδούπολη-Λάρισα-Κατερίνη η έκθεση φωτογραφίας του Ανδρέα Ζαχαράτου “JAZZ MOMENTS” θα παρουσιαστεί από τις 3-12 Ιουλίου 2018 στα πλαίσια του Jazz in July festival 2018 στον Βάμο.O Ανδρέας Ζαχαράτος προσεγγίζει την ελληνική & διεθνή τζαζ σκηνή αιχμαλωτίζοντας στιγμές που βρίσκεται διάχυτο το συναίσθημα και ο δυναμισμός της τζαζ μουσικής. Κάθε νότα μεταφράζεται σε κλικ και κάθε ακουστικό συναίσθημα σε μία φωτογραφική σύνθεση.Εγκαίνια 3 Ιουλίου 2018 ώρα 19.00, στο ‘’Χασομέρι’’Επιμέλεια έκθεσης: Τζένη Λυκουρέζου.Ωράριο λειτουργίας: 19:00-24: 00Το ημιορεινό χωριό Βάμος, βρίσκεται στους πρόποδες των Λευκών Ορέων απέχοντας μόλις 25 χλμ. από τα Χανιά και 35 από το Ρέθυμνο. Η παραδοσιακή του αρχιτεκτονική, με εμφανέστερη την ενετική επιρροή, τα λιθόστρωτα καλντερίμια με τις ολάνθιστες βοκαμβίλιες και τους μοναδικούς καφενέδες όπου κυριαρχούν οι αγνές γεύσεις της τοπικής κουζίνας, συνθέτουν το απόλυτο σκηνικό διαμονής. Μαγευτικές παραλίες, εντυπωσιακά φαράγγια, σηματοδοτημένα μονοπάτια, ποδηλατικές διαδρομές, οικοπεριηγήσεις σε λιοτρόβεια και οινοποιεία συνδυάζονται αρμονικά με υψηλής ποιότητας jazz live στον τόπο διαμονής όσων επιλέξουν φέτος τις ιδανικές μουσικές διακοπές!