Ι. Δημητριάδη: Γνωρίζοντας το σύνδρομο Asperger σε παιδιά

Ο αυτισμός αποτελεί μια αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία εκδηλώνεται στους 30 πρώτους μήνες της ηλικίας του παιδιού. Η διάγνωση, γίνεται συνήθως, κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων χρόνων της ζωής του και εντοπίζεται σε ποσοστό 4/1 σε αγόρια από κορίτσια.

Αρθρο της Ιόβης Δημητριάδη, Ειδική Παιδαγωγός – Φιλόλογος, MSc

Αν και η ακριβής αιτία του αυτισμού, παραμένει άγνωστη, κάποιες έρευνες, υποστηρίζουν ότι παρατηρείται πρόβλημα νευρολογικού περιεχομένου στον εγκέφαλο, που επηρεάζει τη γλώσσα και τις πληροφορίες που μεταφέρουν οι αισθήσεις. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα, η συγκεκριμένη διαταραχή να οφείλεται σε γονιδιακές μεταβολικές διαταραχές που παρουσιάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις αυτισμού.

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του, αυτά μπορεί να είναι η κοινωνική απομόνωση και έλλειμμα στις κοινωνικές δεξιότητες, η επαναληπτική και στερεοτυπική συμπεριφορά, έλλειψη φαντασίας και δημιουργικότητας, η νοητική υστέρηση, το έλλειμμα προσοχής.

Ως προς το σύνδρομο Asperger, αποτελεί αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και το νοητικό επίπεδο των παιδιών που το εμφανίζουν, είναι συνήθως, κανονικό ή και μεγαλύτερο από το φυσιολογικό. Τα συμπτώματά του, είναι το αίσθημα απομόνωσης εξαιτίας της έλλειψης κοινωνικών δεξιοτήτων ή ενδιαφερόντων, δυσκολία στη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων με τα υπόλοιπα παιδιά, η εμμονή σε ένα συγκεκριμένο θέμα και προσκόλληση σε μια δραστηριότητα, περιορισμένη φαντασία και επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές μορφές συμπεριφοράς.

Υπάρχουν ποικίλες θεραπευτικές προσεγγίσεις για το σύνδρομο Asperger και αφορούν στην διδασκαλία της κοινωνικής κατανόησης, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τη συμπεριφορική θεραπεία, κ. α. Μέσω των θεραπευτικών παρεμβάσεων, τα παιδιά που εμφανίζουν το συγκεκριμένο σύνδρομο, μπορούν να βελτιώσουν την ακαδημαϊκή και κοινωνική τους πορεία, να νιώσουν λιγότερο απομονωμένα από τον περίγυρό τους, περισσότερο αποδεκτά και γενικά να αναβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής τους σε μεγάλο βαθμό.

