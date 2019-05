Ι. Δημητριάδη: Χρήση συστήματος Braille σε τμήματα ένταξης για παιδιά με μερική ή ολική τύφλωση σε Γενικά Λύκεια

Οι μη βλέποντες μαθητές που φοιτούν σε γενικά Δημοτικά ή σε γενικά Γυμνάσια/ Λύκεια, παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα στο σχολείο μαζί με τους βλέποντες μαθητές, έχοντας τη βοήθεια και την καθοδήγηση ειδικού εκπαιδευτικού, σε ξεχωριστή τάξη, πάνω στα μαθήματα.

Αρθρο της Ιόβης Δημητριάδη, Ειδική Παιδαγωγός – Φιλόλογος MSc

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, ο εκπαιδευτικός της τάξης, συνεργάζεται με τον Ειδικό Παιδαγωγό, με στόχο να προετοιμάσει το κατάλληλο υλικό ή έντυπο που είναι απαραίτητο και κρίνεται ότι θα βοηθήσει το παιδί με μερική ή ολική τύφλωση, εκπαιδεύοντάς το σε ξεχωριστή αίθουσα.

Προκειμένου να στηριχθούν οι μη βλέποντες μαθητές, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, χρησιμοποιείται το ανάγλυφο σύστημα ανάγνωσης και γραφής Braille και συγκεκριμένα γραφομηχανές Braille (Μπράιγ – Μπρέιλ). Τα παιδιά αυτά με τα έντονα προβλήματα όρασης, έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν και να γράφουν κι έτσι τους δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, όπως και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

Το σύστημα ανάγνωσης και γραφής Braille, αποτελείται από ένα σύνολο ανάγλυφων κουκκίδων, οι οποίες αντικαθιστούν τα γράμματα της αλφαβήτου και τους αριθμούς. Βάση του συγκεκριμένου συστήματος, είναι το εξάστιγμο, δηλαδή οι έξι ανάγλυφες κουκκίδες τοποθετούνται σε δύο στήλες ανά τρεις. Με τις έξι αυτές κουκκίδες μπορούν να σχηματιστούν συνολικά εξήντα τρεις συνδυασμοί. Επιπλέον, το Braille, όπως και η κοινή γραφή για τους βλέποντες, διαβάζεται και γράφεται από τα αριστερά προς τα δεξιά και από επάνω προς τα κάτω.Μέσα από το σύστημα Braille στα τμήματα ένταξης, τα παιδιά με μερική/ ολική τύφλωση, μπορούν να βελτιωθούν, να εξελιχθούν και να προοδεύσουν σε σημαντικό βαθμό.

Tα σύγχρονα πρότυπα και οι θεωρίες της ένταξης, αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή και ένταξη των τυφλών και μερικώς βλεπόντων μαθητών στη γενική εκπαίδευση, όχι ως την εξαίρεση αλλά ως τον κανόνα. Υπό αυτή την έννοια, το γενικό σχολείο οφείλει να μπορεί να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στον προσδοκώμενο ρόλο του και να αποτελεί τον φυσικό για την εκπαίδευση τυφλών και μερικώς βλεπόντων μαθητών.

