Αναβλήθηκαν οι αγώνες των Τσιτσιπά και Σάκκαρη

Πηγή: filathlos.gr

Η καταρρακτώδης βροχή, ωστόσο, έφερε τα πάνω – κάτω και δημιούργησε πολλά προβλήματα στον προγραμματισμό των διοργανωτών. Κανονικά, σήμερα θα ολοκληρωνόταν ο δεύτερος γύρος και αύριο θα ξεκίναγε ο τρίτος.

Πλέον, απομένει να φανεί πώς θα «ντουμπλάρουν» τα ματς οι διοργανωτές, προκειμένου να βγει το πρόγραμμα. Υπενθυμίζουμε ότι εκτός από τους αγώνες των Ελλήνων αθλητών, μεταξύ αυτών που αναβλήθηκαν ήταν και οι Ζοάο Σόουζα – Ρότζερ Φέντερερ, Ράφα Ναδάλ – Ζερεμι Σαρντί και Νόβακ Τζόκοβιτς – Ντένις Σαποβάλοφ.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Internazionali Bnl?@InteBNLdItalia

Daily-session and night-session are postponed to tomorrow.

Information for Wednesday ticket holders: https://www.internazionalibnlditalia.com/en/news/match-reports/information-for-wednesday-ticket-holders/ … #ibi19

89

9:24 μ.μ. - 15 Μαΐ 2019