Αναγνωρίστηκε η σορός του Σάλα

Η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να γίνει η αναγνώριση και η Αστυνομία επιβεβαίωσε πως το σώμα που βρέθηκε είναι του Αργεντινού ποδοσφαιριστή.

Ταυτόχρονα η οικογένεια του πιλότου Ντέιβιντ Ίμποτσον περιμένει νέα προκειμένου να εντοπιστεί και ο δικός της άνθρωπος.

