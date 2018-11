Ανακοίνωσε τον Σφαιρόπουλο η Μακάμπι - «Υπερήφανος που είμαι μέλος ενός τέτοιου συλλόγου με παράδοση»

ΠΗΓΗ: filathlos

Ο Σφαιρόπουλος θεωρείτο εξ αρχής ο υπ' αριθμόν ένα στόχος της Μακάμπι μετά την απογοητευτική πορεία που διαγράφει η ισραηλινή ομάδα στην EuroLeague μετά την συμπλήρωση επτά αγωνιστικών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο Έλληνας τεχνικός θα έχει δικό του συνεργάτη στον πάγκο της "ομάδας του λαού" και θα κάνει το ντεμπούτο του στον αγώνα της προσεχούς Τρίτης (20/11, 19:00) με την Αναντολού Εφές.

Σφαιρόπουλος: «Υπερήφανος που είμαι μέλος ενός τέτοιου μεγάλου συλλόγου με παράδοση»

Υπερήφανος δήλωσε για την συνεργασία του με την Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Γιάννης Σφαιρόπουλος.

«Είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι μέλος ενός τόσο μεγάλου συλλόγου με μια λαμπρή παράδοση, και θα ενταχθώ στην οικογένεια της Μακάμπι», ήταν τα πρώτα λόγια του Έλληνα προπονητή, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου.

