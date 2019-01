Απίστευτη ανατροπή από την Πλίσκοβα - Ήττα «σοκ» για τη Σερένα

Πηγή: filathlos.gr

Και οι δύο, μάλιστα, έχουν πιθανότητες να ανεβούν στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Πλίσκοβα βρέθηκε πίσω με δυο μπρέικ στο τρίτο σετ (1-5) και είδε την αντίπαλό της να έχει ένα ματς πόιντ στο 1-5 και τρία στο 4-5, όμως πήρε τελικά έξι γκέιμ στη σειρά για να φτάσει στην επική νίκη!

Η Σερένα, από την άλλη, που «κυνηγούσε» τον 24ο Grand Slam τίτλο της, φεύγει από τη Μελβούρνη με άδεια χέρια.

Η Πλίσκοβα θα παίξει τώρα με μία ακόμα υποψήφια για το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, τη Ναόμι Οσάκα.

Η 21χρονη τενίστρια από την Ιαπωνία, κάτοχος του US Open, έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Ελίνα Σβιτολίνα, την οποία «λύγισε» με 6-4, 6-1 για να πάρει την πρώτη της πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open.

Στον άλλο ημιτελικό θα μονομαχήσουν οι Πέτρα Κβίτοβα και Ντανιέλ Κόλινς.

At 5-1 down in the third set against Serena Williams, @KaPliskova's mind was in the locker room...

Somehow she ended up in the #AusOpen semifinals.

This is how. pic.twitter.com/O8IpYeh27D