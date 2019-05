Απίστευτο: Ο Μιλιβόγεβιτς δεν έχασε ούτε λεπτό στη φετινή Premier League!

Αυτό μάλιστα που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι ο αγαπημένος “Μίλι” της κερκίδας των Πειραιωτών δεν έχασε φέτος ούτε ένα λεπτό συμμετοχής, σε ένα πρωτάθλημα με 38 αγωνιστικές.

Μάλιστα από το σύνολο των παικτών άλλοι δύο πέτυχαν το ίδιο πράγμα. Ο Κόνορ Κόντι και ο Μπεν Μι των Γουλβς και Μπέρνλι αντίστοιχα.

Only 3 outfield players played every single minute of the 2018/19 #PL season:

Ben Mee - @BurnleyOfficial

Conor Coady - @Wolves

Luka Milivojevic - @CPFC

??‍>? ? ?? pic.twitter.com/hhZPFwQbvL