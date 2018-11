Διέλυσε τους Κινγκς ο «τρισδιάστατος» Γιάννης!

ΠΗΓΗ: filathlos

Ο Μπλέντσο ακολούθησε με 17 πόντους, ενώ ο Ιλιασόβα έφτασε στους 15.

Αντίθετα οι «βασιλιάδες» υποχώρησαν στο 6-4 με τον Τζάκσον να είναι ο πρώτος σκόρερ με 22, ενώ ο Κώστας Κουφός αγωνίστηκε για 16 λεπτά έχοντας μόλις 2 πόντους (1/2), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Δείτε τα highlights του Αντετοκούνμπο:

«Θύμα» του αυτή την φορά ήταν ο Κώστας Κουφός

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο τρίτο δωδεκάλεπτο της αναμέτρησης των Μπακς με τους Κινγκς έκανε τρία εντυπωσιακά καρφώματα και στο τρίτο εξ αυτών "θύμα" του ήταν ο Κώστας Κουφός, ο οποίος προσπάθησε χωρίς επιτυχία να τον σταματήσει.

Giannis...WHY YOU DUNK ON HIM LIKE THAT!?!

??????#FearTheDeerpic.twitter.com/GAdXcY4jH4