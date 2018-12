Διεθνής Ομοσπονδία Τένις: Ο Τσιτσιπάς η μεγάλη έκπληξη της χρονιάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναδείχθηκε η μεγάλη έκπληξη της χρονιάς από τη διεθνή ομοσπονδία τένις (ATP), η οποία αναφέρεται στην εκπληκτική παρουσία του 20χρονου Ελληνα σταρ στο Rogers Cup, όπου πέτυχε τέσσερις στη σειρά νίκες, για να φτάσει στον τελικό του καναδικού τουρνουά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Τσιτσιπάς κατάφερε τότε να κερδίσει τέσσερις αντιπάλους από την πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, για να μπει στον τελικό, όπου ηττήθηκε από τον Ραφαέλ Ναδάλ.

Συγκεκριμένα, είχε κερδίσει τους Ντομινίκ Τιέμ (No. 8 τότε στον κόσμο), Νόβακ Τζόκοβιτς (No. 10), Αλεξάντερ Ζβέρεφ (No. 3) και Κέβιν Αντερσον (No. 6). O Τσιτσιπάς έγινε έτσι ο νεότερος τενίστας στην ιστορία της ΑΤΡ που κέρδισε τέσσερις παίκτες από την κορυφαία δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης στο ίδιο τουρνουά. Στη 2η θέση της σχετικής λίστας της ΑΤΡ είναι ο Θανάσης Κοκκινάκης. Ο 22χρονος Ελληνοαυστραλός, επιβλήθηκε του Ρότζερ Φέντερερ με 3-6, 6-3, 7-6 (4) στην πρεμιέρα του Ελβετού στο Mαϊάμι.