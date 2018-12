Δώρο 18 κιλά τυρί στον Αντετοκούνμπο από τον πρόεδρο των Μπακς - Ελληνικό το μενού γενεθλίων... με καλαμάρι Φιλαθλητικού

Πηγή: filathlos.gr

Οι Μπακς, πάντως, ετοίμασαν και ελληνικό μενού σε ένα εστιατόριο για χάρη του Αντετοκούνμπο και συμπεριέλαβαν πιάτο με το όνομα της πρώτης ομάδας του, του Φιλαθλητικού!

Οι επιλογές ήταν πολλές, αλλά αυτά που έκλεψαν την παράσταση λόγω ονομασίας ήταν το Filathlitikos Panko Kalamari, Eurostep crab cake και Greek Freak Ravioli!

Δείτε τον κατάλογο:

Bucks President @pfeigin presents @Giannis_An34 with a Birthday gift fitting of Wisconsin...40lbs of CHEESE!! pic.twitter.com/6IxqmhDGUs