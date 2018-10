Δύο ενδεκάδες ο Ολυμπιακός για το ματς με την ΑΕΚ - Οι εκλεκτοί του Μαρτίνς

Πηγή: filathlos.gr

Αναλυτικά η αποστολή των ερυθρόλευκων: Σα, Γιαννιώτης, Χουτεσιώτης, Ελαμπντελαουί, Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Φετφατζίδης, Χριστοδουλόπουλος, Γκιγιέρμε, Τουρέ, Ναουέλ, Ποντένσε, Γκερέρο και Χασάν.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ.