«Έφαγε» 5 δευτερόλεπτα τo χρονόμετρο στην κρισιμότερη επίθεση της Ζαλγκίρις στη Μόσχα

Το ματς σε εκείνο το σημείο ήταν στο 81-84 με 54" να μένουν για το φινάλε και φυσικά θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική η εξέλιξη του αγώνα, αν ευστοχούσε η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη συγκεκριμένη επίθεση.

Δείτη τη φάση:

Ok @EuroLeague and @cskabasket, what was that? Check how shot clock jumps from 18 to 13. Possession ended in shot clock violation pic.twitter.com/q7Uw99YRQk