Έκανε το «μπαμ» με Θίοντορ η ΑΕΚ

Οι άνθρωποι της «Βασίλισσας» είχαν ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό τις επαφές μαζί του, ώστε να τον πείσουν, και το μόνο εμπόδιο ήταν ο όρος που ήθελε ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ - με διαβατήριο από την ΠΓΔΜ - που θα του έδινε το δικαίωμα να βρει ομάδα στην Euroleague μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, ξεπεράστηκε και αυτό και η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον παίκτη μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου!

Ο Θίοντορ την περσινή σεζόν είχε μέσο 10,4 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ με την Αρμάνι Μιλάνο, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2016/17 είχε πραγματοποιήσει την αγωνιστική του... έκρηξη με την Μπάνβιτ (μ.ο. 18,5 π., 3,6 ριμπάουντ, 7,1 ασ.) και είχε αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης του Basketball Champions League.

Ο Αμερικανός γκαρντ μετά την αποφοίτηση του από το Σίτον Χολ αγωνίστηκε στην Τουρκία (Αντάλια 2012/13, Μερσίν 2013-15, Μπάνβιτ 2016/17), στο Πουέρτο Ρίκο (Mets de Guaynabo, 2013), στην Δομινικανή Δημοκρατία (Huracanes del Atlántico), στην Γαλλία (Μπουρζ), στην Γερμανία (Σκαϊλάινερς 2015/16) και στην Ιταλία (2017/18, Αρμάνι Μιλάνο).

H Ένωση λίγη ώρα μετά την ενημέρωσή της στο Twiter εξέδωσε ανακοίνωση για την απόκτηση του Τζόρνταν Θίοντορ:

"H ΑΕΚ ΒC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συμφώνησε με τον Τζόρνταν Θίοντορ (29 χρ., 1μ.83), έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε σήμερα (03/01) συμβόλαιο συνεργασίας με τη «Βασίλισσα».

Η Διοίκηση της ΑΕΚ και ο Μάκης Αγγελόπουλος για ακόμη μία φορά έκαναν πράξη τις εξαγγελίες τους, βάζοντας πάντα ψηλά τον πήχη των στόχων. Η «Βασίλισσα» επιδιώκει να διατηρήσει τα κεκτημένα στο ευρωπαϊκό στερέωμα, αλλά και να διεκδικήσει τα ακόμη καλύτερα, που έρχονται.

Βιογραφικό

