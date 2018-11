Έκανε το πρώτο βήμα στο Μιλάνο ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς λύγισε στα τέσσερα σετ τον Χάουμε Μουνάρ στο Μιλάνο και έβαλε βάσεις για πρόκριση στα ημιτελικά του Next Gen Finals!

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε με 4-3(5), 4-3(3), 3-4(4), 4-2 του 21χρονου Ισπανού και πήρε κεφάλι στο Group A της διοργάνωσης.

Τα ματς είναι best of five και κάθε σετ κρίνεται στα 4 γκέιμ, με τάι μπρέικ στο 3-3!

Υπάρχουν, όμως, και άλλες καινοτομίες σε αυτό το τουρνουά, όπου μετέχουν οι καλύτεροι τενίστες 21 ετών και κάτω της σεζόν...