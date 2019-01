Επικό βίντεο: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε ηλικία 10 ετών μιλάει για τον Φέντερερ

Πηγή: filathlos

Πριν από λίγη ώρα αναρτήθηκε στο twitter από το χρήστη Mouratoglou Tennis Academy ένα βίντεο με τον Έλληνα άσο σε ηλικία 10 ετών να μιλά για τον Ρότζερ Φέντερερ.

The best #10YearChallenge of them all — courtesy of @StefTsitsipas ??#AusOpen | #TeamMouratogloupic.twitter.com/DmGMCOYoQL