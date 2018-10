Giannis όπως... Τσάμπερλεν

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ετσι ο 23χρονος ηγέτης της ομάδας του Μιλγουόκι, σημείωσε τουλάχιστον 25 πόντους και κέρδισε 15 ριμπάουντ σε κάθε ένα από τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια των Μπακς.

Η τελευταία φορά που ένας παίκτης έκανε αυτό το κατόρθωμα στο ξεκίνημα της σεζόν ήταν ο Ουίλτ Τσάμπερλεν το μακρινό 1965-66.

Ο Κρίς Μίντλετον σημείωσε 25 πόντους και ο Μπρουκ Λόπες πρόσθεσε 21 για τους Μπακς, που έφτασαν στο 4-0 μόλις για τρίτη φορά στην ιστορία. Ο Τζοέλ Εμπίντ ξεχώρισε για τους Σίξερς, κάνοντας double double, με 30 πόντους και 19 ριμπάουντ (είχε και 6 ασίστ) και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας της Φιλαδέλφειας, που ανοίγει την σεζόν με πέντε double double, μετά τον Τσαρλς Μπάρκλει το 1991-92. Triple double έκανε ο Μπεν Σίμονς με 14 πόντους, 13 ριμπάουντ και 11 ασίστ, δέυτερο στη σεζόν και 14ο στην καριέρα του .

The best from @Giannis_An34 tonight:

32 PTS | 18 REB | 10 AST pic.twitter.com/5qMUvas7Dq