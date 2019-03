Γκάφα ολκής για γκολκίπερ

Πηγή: filathlos.gr

Όμως, δεν είχε δει τον επιθετικό της Νοτς Κάουντι Χάλαμ Χόουπ που περίμενε υπομονετικά στο δοκάρι κάποιο λάθος του Σκόφιλντ.

Ξαφνικά, ο Χόουπ έτρεξε προς την μπάλα που βρισκόταν στο έδαφος μπροστά στον τερματοφύλακα, την έκλεψε και μείωσε για την ομάδα του με ένα αστείο και απίστευτο γκολ.

Yep, this actually just happened at Brunton Park...#cufcpic.twitter.com/SPTw1fCMb3