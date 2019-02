Γκολ ο Μαυροπάνος με την Κ-23 της Άρσεναλ εν μέσω... ομίχλης

Πηγή: filathlos.gr

Ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το 3-0 προτού το οπτικό πεδίο γίνει τέτοιο που κανείς δεν έβλεπε τίποτα από την ομίχλη, με αποτέλεσμα το ματς να διακοπεί νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο.

Η Άρσεναλ «πόσταρε» βίντεο με το γκολ του Μαυροπάνου και... αναρωτιέται πως μπορεί να το έβαλε, αφού δεν φαίνεται τίποτα!

What a finish this was from Dinos tonight! ??

Was it a bicycle kick? An overhead? Or maybe even a scorpion? ??

Your guess is as good as ours ?? pic.twitter.com/upfDiegBSw